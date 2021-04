Hong Guang Mini EV è l’auto elettrica più venduta e batte Tesla

Direttamente dalla Cina, arriva quella che sembra essere una vera e propria lezione su come mettere in atto strategie efficaci nel settore automobilistico. Infatti, nei primi 200 giorni dall’inizio della produzione sono stati venduti 200.000 esemplari del piccolo veicolo elettrico Hong Guang Mini EV, registrando un numero di immatricolazioni pari a 36 mila unità nel mese di gennaio 2021 e circa 20 mila unità nel mese di febbraio dello stesso anno. La Mini EV (che ovviamente non ha niente a che fare con il marchio MINI di proprietà di BMW) è disponibile nelle versioni a due e quattro posti e garantisce un’autonomia di circa 170 km e raggiunge una velocità massima di 100 km/h.

Ovviamente, il successo ottenuto dal veicolo è principalmente dato dal fatto che il prezzo è veramente molto basso. Infatti, la piccola vettura elettrica venduta esclusivamente sul mercato cinese, ha un costo di circa 3.600 euro. La differenza tra la sua rivale, la Model 3, è molto consistente poiché l’auto elettrica dell’azienda di Elon Musk può essere acquistata al prezzo base di 33.900 euro. Gli stessi dirigenti di SGMW sono rimasti sorpresi dal successo travolgente ottenuto con il lancio sul mercato della piccola auto. La speranza era quella di raggiungere vendite di circa 3.000 esemplari al mese, ma i veicoli venuti nel mese di gennaio – analizzando i numeri – sono stati dieci volte superiori.

Dunque, grazie a tali dati, la super-compatta Hong Guang Mini EV sembra aver rubato il titolo di veicolo elettrico più venduto al mondo al marchio Tesla e, quindi, alla Model 3. Infatti, il veicolo della casa automobilistica californiana ha venuto 35.200 esemplari nei primi due mesi del 2021, mentre – come affermato poc’anzi – il veicolo cinese, nato grazie alla collaborazione tra Saic Motor, Wuling Motors e la General Motors, ne ha venduti circa 56.000. Ovviamente, l’inaspettato successo ottenuto dalla super-compatta prodotta in Cina, potrebbe far si che il veicolo possa approdare, prima o poi, anche su altri mercati mondiali.