Hong Guang Mini EV, la city car elettrica diventa cabrio

La city car elettrica Hong Guang Mini EV realizzata dalla joint venture cinese nata tra Saic, General Motors e Wuling vedrà affiancarsi la variante Mini EV Cabriolet presentata al Salone dell’Auto di Shanghai. L’elettrica, che si distingue inevitabilmente per le sue dimensioni piuttosto ridotte pari a 2.9 metri, potrebbe in futuro essere protagonista del settore del noleggio e del car sharing nelle più importanti località turistiche del mondo.

Non a caso, l’auto è stata sviluppata partendo dalla Mini EV a tre porte, a cui la società ha deciso di apportare alcune ottimizzazioni, introducendo ulteriori elementi nel design rispetto all’originale. Oltre ad un allestimento a due posti e capote pieghevole, non mancano nuovi elementi accompagnati da una grande cura nei dettagli dell’abitacolo, in cui spiccano i due display a colori e volante a due razze. Wuling Motors ha inoltre deciso di apportare miglioramenti relativi al sistema di distribuzione della forza frenante, servosterzo elettrico, riconoscimento pedoni, freno di stazionamento elettronico e sensori di parcheggio, elementi fondamentali per una maggiore sicurezza durante la guida.

Nel dettaglio, la Hong Guan Mini EV Cabrio sarà offerta con diversi tagli di batteria, con la più grande che dovrebbe arrivare a 13,8 kWh. Indipendentemente dal taglio di batteria adottata, l’auto sarà in grado di raggiungere una velocità massima di 100 km/h e dovrebbe garantire un’autonomia di circa 200 km (su ciclo NEDC).

Secondo quanto trapela, la city car dovrebbe presto entrare in produzione ed essere commercializzata a partire dal prossimo anno anche in Europa, con un prezzo di circa 20.000 euro, dove però arriverà con il nome di FreZe Froggy; un nome non casuale dato che dietro il progetto c’è proprio Leonard F. Yankelovich, colui che realizzò la FreZe Froggy del 1993.

È chiaro che anche la Cina stia iniziando ad abbandonare le auto a benzina passando ai nuovi veicoli elettrici. Non dimentichiamo che la Wuling Hong Guang Mini EV negli ultimi mesi ha sorpassato nelle classifiche di vendita del mercato cinese una delle auto preferite della casa automobilistica di Elon Musk, la Tesla Model 3. Nel dettaglio la piccola auto elettrica ha superato la vettura della casa automobilistica statunitense con ben 25.778 vendite e 37.000 spedizioni a gennaio 2021.