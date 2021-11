Hongqi E-HS9, il SUV elettrico di lusso sbarca in Norvegia

Non è un segreto che in Cina le auto elettriche siano ampiamente più diffuse rispetto all’Europa o agli Stati Uniti, grazie al duro lavoro di marchi come Xpeng, NIO e tanti altri che negli ultimi anni si sono impegnati per portare sul mercato modelli per tutti i gusti e tutte le tasche. L’auto di cui vi parliamo oggi è per le tasche di pochi invece, e arriverà presto anche in Europa: si chiama Hongqi E-HS9, ed è un SUV elettrico di lusso da più di 500 cavalli di potenza – farà presto il suo debutto europeo in Norvegia.

Dopo la presentazione avvenuta in Cina al Salone di Pechino del 2020, il lussuoso SUV elettrico è arrivato sul mercato in due versioni, entrambe a trazione integrale grazie al doppio motore elettrico: abbiamo una versione da 436 cavalli e 356 Nm di coppia, spinto da due motori da 178 cavalli cadauno, e una versione da 550 cavalli e 450 Nm che monta un motore da 333 cavalli sull’asse posteriore. In questo caso lo scatto da 0 a 100 km/h viene coperto in appena 4 secondi. Le batterie installate sono da 84 o 99 kWh e assicurano rispettivamente 460 e 510 km sul ciclo NEDC.

Come anticipato in apertura, il nuovo Hongqi E-HS9 è un SUV di lusso, e lo si capisce già solo dall’aspetto esteriore e dalle dimensioni imponenti: è lungo ben 5,21 metri ed è largo 2,01 metri, monta generose ruote da 21 pollici e si presenta con alcuni dettagli di design particolari, come l’enorme griglia frontale e i fari sottili. All’interno non manca nulla: grandi spazi, display letteralmente ovunque, sedili in pelle, e configurazioni fino a 7 posti per i passeggeri, che viaggeranno su sedili in gradi di reclinarsi e alzarsi al semplice tocco di un tasto. Per assicurare comfort e funzionalità, Hongqi ha installato delle sospensioni pneumatiche ad altezza variabile.

Il prezzo del nuovo SUV elettrico E-HS9 in Europa, o almeno in Norvegia, dovrebbe partire da 60.000 euro per il modello meno potente, e da 77.000 euro per quello top di gamma: a giudicare dalle notizie trapelate da parte di chi si è occupato di trasportare le auto in Norvegia dalla Cina, sembra che ci siano già diversi modelli targati e pronti a essere venduti.