Humble One, arriva il SUV con pannelli solari e 1.020 CV

A quanto pare una importante, quanto innovativa tecnologia comincia a prendere sempre più piede nel settore del mercato automobilistico. Nel periodo in cui ormai tutte le aziende che operano nel mondo auto sono impegnate nella lotta contro le emissioni di CO2 e, quindi, nella produzione di veicoli elettrici, sembrerebbe che presto le auto con pannelli solari potrebbero essere presenti sul mercato, in un numero sempre più consistente. Tuttavia, una novità da non sottovalutare potrebbe interessare i SUV e, appunto, le celle fotovoltaiche. Infatti, la startup californiana Humble Motors sembra aver intenzione di andare contro corrente e realizzare Humble One, ossia quello che sarà il primo SUV a zero emissioni alimentato da energia solare.

L’azienda californiana sino ad ora ha svelato alcune immagini che rappresentano quello che è stato denominato Humble One, il SUV a quattro porte che sarà in grado di ospitare – al suo interno – un totale di cinque persone. Per quanto riguarda invece la informazioni che fanno riferimento alle specifiche tecniche, sembrerebbe che il veicolo del marchio Humble – il quale avrà una potenza di 1.020 CV – potrà garantire un’autonomia pari a circa 800 km. Dunque, è facile presuppore che il SUV alimentato da celle fotovoltaiche, sarà provvisto di una batteria molto capiente. Tuttavia, i soli pannelli potranno “immagazzinare” abbastanza energia da percorre un massimo di 97 km in un solo giorno.

La casa automobilistica, inoltre, presenterà sul mercato versioni del veicolo sprovviste di celle fotovoltaiche ma che avranno, comunque, specifiche tecniche eccezionali e saranno costruite da materiali leggeri, con un design altrettanto aerodinamico. Questa mossa, da parte di Humble, avrà inizio a partire dal 2025, dunque quando il SUV farà il suo debutto sul mercato. A quanto pare, però, l’auto dal costo base di 109.000 dollari – che dovrà vedersela con altre grandi rivali quali, ad esempio, Tesla – è già disponibile per essere prenotata. Infatti, basterà andare sul sito ufficiale della casa automobilistica e prenotare il SUV Humble One lasciando un acconto di 300 dollari. A partire dal 2024 sarà avviata la produzione del veicolo e nel 2025 avranno inizio le consegne.