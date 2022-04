Il pick-up elettrico Hummer EV di General Motors è senza dubbio uno dei progetti 100% elettrici più sensazionali ed esagerati, tra quelli che hanno effettive possibilità di arrivare sul mercato: GMC Hummer EV è già pronto, e lo dimostrano anche le immagini del documentario che GMC ha realizzato per mostrare al mondo le incredibili capacità di questo colosso elettrico da più di 4000 kg di peso.

Si chiama ‘Revolution’, titolo del quale non facciamo fatica a capire il significato: il progetto Hummer elettrico segna un punto di svolta incredibile per GMC, che ha intenzione di consegnare almeno 400,000 veicoli elettrici in tutto il Nord America entro la fine del 2023, e lo farà anche grazie al contributo del nuovo Hummer EV, per il quale non mancano certo i preordini. GMC ha comunicato di aver ricevuto oltre 65mila prenotazioni, con un tasso di conversione tra prenotazione e acquisto del 95%, decisamente superiore a quanto inizialmente previsto dalla compagnia.

Revolution ci mostra il nuovo Hummer EV in una serie di situazioni molto impegnative, tra cui un circuito ghiacciato sul quale il colossale pick-up drifta senza difficoltà e dimostrando una compostezza incredibile per un mezzo delle sue dimensioni; tra gli stunt più interessanti del documentario, della durata di un’ora, c’è anche un salto – dal quale l’auto è uscita sostanzialmente illesa, anche se GMC raccomanda ai propri clienti di non provare a saltare con la propria auto.

“Il pick-up si è comportato benissimo, volevamo saltare, volevamo staccarci da terra, e ora che lo abbiamo fatto abbiamo anche raccolto dati molto interessanti. Non si è rotto niente, non ci sono perdite di liquido. Per quanto ne so, tutte le parti sono ancora al loro posto.” Ha detto il tester che si è occupato di “volare” con il nuovo Hummer EV.

Non poteva certo mancare al Crab Mode, la modalità di cui vi abbiamo già raccontato in passato che permette al nuovo Hummer EV di muoversi anche su terreni sassosi normalmente non accessibili su gomma; stavolta il pick-up non ne è uscito illeso, la sessione di rock-crawling è stata così intensa da piegare uno dei tiranti dello sterzo.

Di seguito trovate l’intero documentario, pubblicato su Youtube, e al minuto 34 potete ammirare il salto fatto dal nuovo GMC Hummer EV.