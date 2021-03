Husqvarna al lavoro sul suo primo scooter elettrico, si chiamerà E-01

Tra i marchi collegati al mondo KTM ce n’è uno che è sicuramente quello più rivolto verso il futuro: stiamo parlando di Husqvarna, l’azienda nata in Svezia nel 1903 e acquistata da KTM nel 2013.

Dando un’occhiata al catalogo di proposte stradali di Husqvarna si notano subito scelte di design molto particolari, con i modelli Vitpilen e Svartpilen – proposti in diverse cilindrate – che sono in grado di dare sensazioni molto futuristiche, con una leggera nota steampunk. Le nuove Husqvarna sono moto molto tecnologiche, per cui non ci stupisce sapere che sarà proprio questo marchio a rilasciare il primo scooter elettrico del gruppo austriaco.

Si chiamerà E-01, e sarà uno scooter elettrico dall’aspetto molto futuristico: il debutto era inizialmente previsto già nel 2021, ma diverse problematiche hanno fatto slittare il lancio ufficiale sul mercato al 2022. Le informazioni tecniche disponibili sono ancora poche, ma alcune sono già molto interessanti: per esempio, l’E-01 di Husqvarna si basa sul progetto del Bajaj Chetak, uno scooter elettrico incredibilmente popolare in India – che sappiamo essere un mercato che sta rapidamente crescendo sotto questo aspetto, vista l’enorme diffusione di scooter e mezzi a due ruote nel sub-continente indiano. Questa collaborazione, oltre a fornire un progetto già solido a Husqvarna, permetterà al gruppo KTM di delocalizzare la produzione proprio in India: ci aspettiamo per questo motivo anche un prezzo molto competitivo, quando finalmente l’E-01 farà il debutto sul mercato europeo, suo principale obiettivo di conquista.

Il motore dell’Husqvarna E-01 sarà lo stesso che troviamo sul Bajaj Chetak, per cui si tratta di un motore elettrico da 11 kW di potenza, circa 15 cavalli, una quantità che gli permetterà di essere guidato con la patente A1 in quasi tutti gli stati europei.

L’unica immagine disponibile ci mostra uno scooter dalle linee molto particolari, con un chiaro richiamo alla gamma Vitpilen, e la tipica colorazione grigio-verde acido che caratterizza tutti i modelli più recenti del marchio svedese.