Husqvarna svela lo scooter elettrico: ecco il concept di Vektorr

Husqvarna ha finalmente deciso di diffondere le prime foto del concept del suo nuovo scooter elettrico, chiamato ‘Vektorr’; ormai da diverso tempo Husqvarna sta lavorando alla parziale elettrificazione della sua gamma, e oltre al nuovo scooter Vektorr sta progettando una moto elettrica chiamata e-Pilen. Il Vektorr è stato disegnato con linee che – pur non stravolgendo il classico concetto di scooter da città – riescono a restare fedeli al design delle più recenti moto di Husqvarna, che spiccano per modernità e originalità – basta dare un’occhiata alle immagini per capirlo.

Il nuovo Husqvarna Vektorr sarà uno scooter da città, con una velocità massima limitata a 45 km/h e una discreta batteria che permette di percorrere circa 95 km con una sola carica. Non ci sono informazioni sul motore installato, ma solitamente su questo tipo di scooter la potenza del motore non supera i 2 o 3 kW.

Husqvarna è sicuramente a conoscenza delle più recenti ricerche di mercato effettuate, che rivelano come molti giovani – circa 1 su 2 – abbiano in mente di acquistare uno scooter elettrico per sostituire quello a combustione interna che già possiedono; non a caso il marchio svedese ha deciso di iniziare dal mercato degli scooter, uno dei segmenti in più forte crescita. Grazie al suo design accattivante, il Vektorr potrebbe riscuotere un discreto successo tra i clienti più giovani. Inoltre, la bassa potenza di cui dispone, lo rende facilmente guidabile in quasi tutto il mondo senza la necessità di conseguire una patente particolare.

Come anticipato nei giorni scorsi, l’Husqvarna Vektorr è stato sviluppato in collaborazione con la compagnia indiana Bajaj, famosa per il suo modello elettrico simil-Vespa chiamato Bajaj Chetak.

Per chi non volesse impegnarsi nell’acquisto di uno scooter elettrico targato, Husqvarna ha pensato di realizzare un monopattino elettrico: sorprendentemente, è riuscita a farlo con un design un po’ diverso dagli altri monopattini sul mercato, con un risultato sicuramente interessante.

Husqvarna ancora non si è sbottonata per quanto riguarda le tempistiche di rilascio sul mercato dello scooter elettrico Vektorr, né sul prezzo di vendita.