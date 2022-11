Hyundai ha presentato l’iniziativa Electric Driving Experience grazie alla quale sarà possibile testare i modelli IONIQ 5 e Kona EV in tante città italiane, a partire già dal prossimo weekend (12-13 novembre) e proseguendo per il resto del mese, nei weekend 19-20 e 26-27 novembre.

Per partecipare non bisogna fare altro che prenotare la propria esperienza di guida presso il concessionario Hyundai più vicino che aderisce all’iniziativa: le città coinvolte sono davvero tante e per verificare dove sarà possibile partecipare è sufficiente recarsi sulla pagina dedicata alla Hyundai Electric Driving Experience – una volta verificate le tappe del tour di Hyundai, tramite lo stesso sito sarà possibile prenotare la propria esperienza a bordo di IONIQ 5 o Kona EV.

Come anticipato, Hyundai metterà a disposizione degli interessati le sue due auto elettriche, il crossover 100% elettrico Hyundai IONIQ 5 e il SUV compatto Kona Electric. Nel primo caso sarà possibile salire a bordo di una delle auto più premiate degli ultimi anni: proprio recente la IONIQ 5 è stata premiata al World Car of the Year Awards 2022, ma il successo di quest’auto è dovuto alle sue incredibili capacità e al suo design unico e particolare, molto fedele al concept originale. Inoltre, da quando Hyundai ha portato sul mercato la IONIQ 5 in versione Long Range con batteria da 77.4 kWh l’auto è diventata ancora più capace, e riesce a percorrere fino a 507 km con una sola carica, e ricaricarsi dal 10 all’80% in soli 18 minuti.

Qualora fosse invece la Kona Electric a interessarvi, sappiate che si tratta di un SUV compatto dalle forme fluide e aerodinamiche, in grado di percorrere fino a 484 km in ciclo combinato e più di 600 km nel ciclo urbano grazie alla nuova batteria 64 kWh installata da Hyundai. In questo caso il motore è da 204 cavalli, mentre sul modello con batteria standard da 39.2 kWh inizialmente installata si abbina un motore elettrico da 136 cavalli.

Vi rimandiamo al sito ufficiale Hyundai per scoprire tutti i dettagli della Hyundai Electric Driving Experience.