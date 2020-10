Hyundai ai Red Dot Awards 2020: conquista tre riconoscimenti

Protagonista assoluta ai Red Dot Awards 2020 è stata la Casa automobilistica Hyundai. Si tratta sicuramente di uno dei riconoscimenti più importanti riguardanti il design industriale e, il marchio coreano, è stato in grado di aggiudicarsene addirittura tre. Con il raggiungimento di questi prestigiosi titoli, Hyundai continua ad imporsi sugli altri marchi e Case automobilistiche dal punto di vista del Design Concept.

Nello specifico, i tre riconoscimenti portati a casa dal marchio coreano, sono stati vinti grazie al concept Hyundai Prophecy – che si aggiudica il “Best of the Best” nella categoria di Mobility & Transportation – dal concept EV 45 e dal concept Neptune. A seguito del traguardo raggiunto, non sono mancate le parole di SangYup Lee, Senior Vice President and Head of Hyundai Global Design:

“Con Prophecy e 45, la vision di design EV di Hyundai è stata riconosciuta a livello globale con la vittoria ai Red Dot Awards. Vorremmo creare una forte connessione emotiva tra gli uomini e le automobili, offrendo più valore per la vita di tutti i giorni dei nostri clienti. Neptune è come un concept ambassador che incarna lo status ai massimi livelli e le abilità di Hyundai nella tecnologia fuel cell EV di prossima generazione, e rappresenta la visione e il valore del cliente di Hyundai come leader globale nel settore della mobilità a idrogeno”.

Hyundai Prophecy

Il prototipo elettrico della Hyundai Prophecy rappresenta la massima espressione dello stile che contraddistingue il marchio coreano. Il suo design estremamente aerodinamico racchiude perfettamente l’identità stilistica ‘Sensuous Sportiness’ della Casa automobilsitiva Hyundai. Passo allungato e sbalzi ridotti, sono stati i punti focali sulla quale ha lavorato il team del marchio e, insieme ad una nuova architettura EV, il prototipo Prophency si è aggiudicato uno dei titoli più ambiti. Si tratta ti un traguardo molto importante per il marchio poiché, sino ad ora, nessun prototipo Hyundai aveva conquistato il “Best of the Best” design concept.

Hyundai 45

Anche Hyundai 45, che abbiamo visto al Salone di Francoforte 2019, vince un Red Dot Award. Il prototipo presentato dal marchio coreano, vuole omaggiare la Pony Coupe Concept – icona del brand da 45 anni- seppur puntando lo sguardo verso il futuro e, quindi, un concept EV 45 caratterizzato da un design aerodinamico del tutto innovativo che prende ispirazione dagli aeroplani anni ’20.

Hyundai Neptune

L’Art Deco è invece alla base del design che disegna le linee di Hyundai Neptune, il concept del camion fuel cell elettrico. Dunque molto simile ai treni streamliner, l’aspetto inconfondibile del Neptune è evidenziato da “linee a cascata” che disegnano la parte anteriore del prototipo. Mobilità sostenibile e sfruttamento dell’idrogeno, sono queste le basi sulla quale nasce il camion fuel cell elettrico del marchio coreano.