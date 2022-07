Grandi novità in casa Hyundai, una misteriosa city-car di nuova concezione potrebbe presto arrivare e prendere il posto della Hyundai i10, una vettura per la città inserita sul mercato, in varie declinazioni, nel 2020. Con il nuovo modello, Hyundai intende sfidare i grandi player del settore come VW, Dacia e naturalmente Fiat.

Quando arriverà è ancora un mistero, ma sorprende sapere che Hyundai abbia intenzione di inserirsi nel mercato delle piccole elettriche quando altri produttori, come Audi ad esempio, hanno dichiarato che si tratta di un settore altamente competitivo e poco redditizio. Il motivo è presto detto: le city-car, quasi per loro stessa definizione, devono essere economiche e la continua riduzione dei prezzi porta, inesorabilmente, ad una marginalità sempre più risicata.

Nonostante la preoccupazione per i profitti, il marchio si ritiene comunque più che soddisfatto dei risultati del secondo trimestre, poiché Hyundai ha aumentato le vendite europee dell’8,2%, con oltre il 16% di veicoli elettrici venduti. Oltre alla “nuova i10”, che probabilmente utilizzerà la nomenclatura della gamma Ioniq, il marchio punta a spingere la nuova Ioniq 6 ovvero una berlina di alta gamma che arriverà sul mercato verso la fine dell’anno.

Le informazioni tecniche della nuova city-car elettrica sono ancora fumose, ma è prevedibile immaginare un’autonomia nell’ordine dei 300 km e una potenza elettrica limitata; qui, a differenza delle endotermiche, una cavalleria ridotta non dovrebbe essere un problema complice l’erogazione sempre pronta e lineare che caratterizza tutte le elettriche. Prezzo? Intorno ai 20mila euro, cifra che potrebbe ridursi sensibilmente in caso di incentivi all’acquisto. Considerata la solida presenza di Dacia Spring, il marchio coreano dovrà davvero impegnarsi per riuscire a spuntarla nella vendite; non ci rimane che attendere.