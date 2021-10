Hyundai, al lavoro sul volante pieghevole per auto a guida autonoma

Hyundai Mobis, fornitore ufficiale di ricambi e componenti per la casa automobilistica coreana, ha presentato il progetto di un volante pieghevole dedicato ai veicoli a guida autonoma dei prossimi anni.

Hyundai Mobis va oltre la semplice reinterpretazione delle tecnologie esistenti, e sviluppa invece tecnologie di componenti che si applicano alle auto future in modi totalmente innovativi. Continueremo a sviluppare innovazioni con uno sguardo al futuro, basate sul know-how delle nostre tecnologie di base, ha dichiarato Jang-don Choi, della divisione della componentistica di Hyundai.

Il volante, attualmente ancora privo di denominazione ufficiale, è in grado di spostarsi avanti e indietro di circa 25 centimetri, rientrando completamente all’interno del cruscotto in modo tale da lasciare maggiore spazio al posto del conducente.

Non a caso, i brevetti del nuovo dispositivo ideato per le future auto a guida autonoma sono in fase di registrazione in tutto il mondo, e non si esclude che la società possa aprire la vendita del volante anche ad altre case automobilistiche. Nel dettaglio, il volante è compatibile con gli allestimenti sterzo by-wire; caratteristica che Hyundai Mobis considera utile per ottenere una migliore guidabilità in auto, riducendo al minimo le vibrazioni percepite dal conducente. Ribadiamo, inoltre, che le parti del volante pieghevole sviluppato da Hyundai Mobis sono state realizzate puntando su affidabilità e durata.

Non ci resta che attendere per scoprire quale sarà il primo modello su cui debutterà l’innovativo volante.