La Hyundai Santa Fe di quinta generazione è ora protagonista di nuovi dettagli diffusi dalla casa automobilistica di Seoul. Questo nuovo modello, che si presenta in modo radicalmente diverso rispetto alle versioni precedenti, farà il suo ingresso sul mercato europeo nella prima metà del 2024. Il design mantiene un aspetto robusto e squadrato, con dimensioni che raggiungono i 483 cm di lunghezza, 190 cm di larghezza e 172 cm di altezza, mentre il passo si ferma a 281 cm. Questa configurazione permette di offrire spazio per un massimo di 7 passeggeri, garantendo un elevato grado di comfort con numerose soluzioni altamente tecnologiche.

L’ampio spazio nell’abitacolo della nuova Hyundai Santa Fe ha permesso l’introduzione di alcune caratteristiche premium, tra cui il sedile del passeggero con funzione relax e poggiagambe. Nella configurazione a 6 posti (2+2+2), i sedili della seconda fila possono essere reclinati e offrire la possibilità di regolare l’angolo del cuscino, per garantire il massimo comfort. Per ottimizzare lo spazio nella console centrale, i controlli del cambio sono stati posizionati sul piantone dello sterzo e la zona liberata è stata occupata da un doppio pad di ricarica wireless ad alta velocità per gli smartphone.

La tecnologia svolge un ruolo chiave anche per garantire la sicurezza degli occupanti della Hyundai Santa Fe. Il veicolo è equipaggiato con una serie di funzioni di assistenza alla guida; ad esempio, in caso di ostacoli alla visuale posteriore, il sistema Digital Center Mirror permette al guidatore di visualizzare ciò che accade dietro il veicolo. Tra le novità anche Safe Exit Assist, un sistema che monitora l’avvicinamento di altri veicoli e, se necessario, blocca le porte per evitare situazioni pericolose per i passeggeri.

Per quanto riguarda il mercato europeo, la Hyundai Santa Fe offre due sistemi ibridi che seguono le opzioni del modello precedente. Entrambi utilizzano un motore 4 cilindri 1.6 turbo GDI: il primo è un ibrido completo con una potenza massima di 230 CV, mentre il secondo è un ibrido plug-in, con batterie ricaricabili, e una potenza di 265 CV. Entrambi sono abbinati a un cambio automatico a 6 rapporti che trasmette la potenza alle quattro ruote motrici.