La polizia di New York si sta affidando agli Apple AirTags per contrastare l’aumento dei furti di veicoli, che attribuisce a una sfida di furto di auto su TikTok. In una conferenza stampa tenutasi domenica, il sindaco di New York, Eric Adams, ha annunciato che la città distribuirà gratuitamente 500 AirTags per aiutare i residenti a rintracciare le loro auto nel caso in cui siano state rubate.

Il sindaco Adams ha affermato che esiste un legame diretto tra l’aumento dei furti di auto in città e i video virali su TikTok dei ladri conosciuti come “Kia Boyz”, che sono emersi l’estate scorsa. Per contrastare i furti Hyundai e Kia hanno iniziato a offrire un aggiornamento software gratuito ai milioni di veicoli interessati a febbraio, ma al momento sembra che ci siano ancora numerose vetture sprovviste di aggiornamento. Secondo John Chell, responsabile della NYPD, la città ha già registrato 966 Hyundai e Kia rubate quest’anno, segnando un aumento di 819 rispetto all’intero 2022. Nel complesso, sono stati segnalati 4.500 veicoli rubati in totale.

The 21st century calls for 21st century policing. AirTags in your car will help us recover your vehicle if it’s stolen. We’ll use our drones, our StarChase technology & good old fashion police work to safely recover your stolen car. Help us help you, get an AirTag. #GSD pic.twitter.com/fTfk8p4lye — NYPD Chief of Department (@NYPDChiefOfDept) April 30, 2023

Come risolvere quindi? Il consiglio della NYPD è quello di nascondere gli AirTag all’interno delle auto per renderli più difficili da trovare per un ladro, tuttavia una funzione di sicurezza dell’AirTag potrebbe comunque avvisare un ladro della sua presenza.

Apple ha aggiunto nel 2021 una funzione che avvisa gli utenti iPhone quando un AirTag sconosciuto sta viaggiando con loro per combattere lo stalking; l’azienda ha anche lanciato un’app Android che scansiona AirTag e altri dispositivi abilitati a Find My, ma non funziona in background come la funzione su iPhone. In caso di furto, le persone dovranno notificare al dipartimento di polizia che la loro auto è stata rubata e quindi dare l’autorizzazione alle autorità di tracciare l’AirTag.