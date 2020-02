Hyundai: ecco nuovi dettagli su i20, i30 e sulla concept Prophecy

Il brand Hyundai, un po’ come tutti, sta subendo una rivoluzione nel modo in cui produce auto. D’altronde, l’arrivo sempre più spinto dell’elettrico e la necessità di diventare più ecosostenibili, sta spostando l’attenzione verso nuovi modi di concepire prodotti simili. Questo, di conseguenza, va ad influenzare anche la produzione di auto con motori a combustione, sia dal punto di vista del design che, soprattutto, nello sviluppo delle tecnologie interne.

Hyundai ha rilasciato giorni fa nuovi dettagli su tre delle sue auto: parliamo della i20, della i30 e della concept car elettrica chiamata Prophecy.

Hyundai i20

La nuova Hyundai i20 sarà il primo modello a portare il messaggio dell’azienda in Europa di una linea più sportiva e, allo stesso tempo, “sensuale”. Questo linguaggio di design chiamato Sensuous Sportiness unisce quattro elementi fondamentali: proporzione, architettura, stile e tecnologia. Se quindi è importante ciò che c’è all’interno dell’auto, anche l’occhio vuole la sua parte.

Ecco allora che la griglia anteriore evidenzia una carrozzeria bassa e larga, dando un colpo di luce originale al davanti. Sul lato la i20 ottiene e mantiene delle forme sportive e agili, che vanno a concludersi sul posteriore con un fanale collegato al vetro.

Negli interni proseguono le linee orizzontali che nascondono in modo intelligente le prese d’aria e vanno a creare alloggio per due schermi da 10,25 pollici ciascuno. La nuova auto verrà svelata al Salone di Ginevra 2020.

Hyundai i30

Se le parole chiave della i20 sono sensualità e sportività, per la nuova i30 invece sono nitidezza e appeal. La versione in foto, N Line, mostra un paraurti anteriore ridisegnato e una nuova griglia, proseguendo l’idea di sviluppo orizzontale del design. Il gruppo di fari si apre ai LED con luci diurne a V, dando uno sguardo intrigante all’auto. Per quanto riguarda paraurti e fanali posteriori dovremo attendere, così come per i cerchi da 16, 17 e 18 pollici. Internamente, invece, sappiamo già che verranno replicate le linee orizzontali viste esternamente, posizionando un display da 10,25 pollici touchscreen sulla plancia.

L’allestimento N Line sarà utilizzato anche per la i30 Wagon, auto molto amata dal pubblico e che raggiungerà anche in questa nuova veste un “abito” sportivo. Anche la i30 sarà svelata in anteprima mondiale al Salone di Ginevra 2020.

Hyundai Prophecy

Spazio anche alle idee in questa nuova linea Hyundai con la Prophecy, una concept car che verrà presentata il 3 marzo al Salone di Ginevra. Questo concept è totalmente elettrico, e mostra un linguaggio vicino alle nuove auto del brand.

Anch’essa ambasciatrice del “Sensuous Sportiness” del brand, la silhouette dell’auto sarà elegante e ricca di curve, che vanno a chiudersi su un posteriore con spoiler e fanali a pixel. SangYup Lee, capo di Hyundai Global Design Center, ha detto:

“Prophecy” non segue le tendenze, ma accentua una bellezza senza tempo che resisterà al futuro. Il suo iconico design sta per espandere il design di Hyundai verso orizzonti ancora più ampi.

Il concept EV Prophecy verrà svelato al Salone di Ginevra alle 11.45 (ora italiana) allo Stand 4252, Hall 4.