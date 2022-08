La produzione di gruppi ottici per le auto Hyundai e Kia realizzate in territorio americano è affidata alla SL Alabama LLC, un’azienda specializzata nella produzione di componenti specifiche per i modelli delle due case coreane; negli ultimi giorni il Department of Labor degli Stati Uniti ha accusato la SL Alabama di aver violato leggi federali e statali in merito al lavoro minorile.

Non è la prima volta che questa società riceve accuse di questo tipo: il dipartimento del lavoro degli Stati Uniti ha rilasciato un documento lungo 6 pagine in cui vengono riportate tutte le accuse nei confronti della SL Alabama, tra le quali figurano anche le voci “oppressive child labor” (lavoro minorile soffocante) in riferimento a ragazzini di età inferiore ai 16 anni.

SL Alabama ha prontamente rilasciato una dichiarazione ufficiale, ammettendo di aver avuto lavoratori minorenni nella sua fabbrica che impiega circa 650 persone. Secondo quanto afferma il fornitore di Hyundai e Kia, le assunzioni sarebbero state fatte tramite un servizio di reclutamento esterno (che non viene citato apertamente): in passato società che si occupano di reclutamento sono state accusate di scaricare le responsabilità dai datori di lavoro, che in queste situazioni si dicono innocenti e ignari di quanto accaduto tra le fila dei propri dipendenti.

“Abbiamo collaborato al massimo all’indagine del Department of Labor, e siamo in procinto di implementare un sistema di verifica dell’età dei nostri dipendenti, così che questi episodi non si ripetano mai più.” ha detto SL Alabama a Reuters, in una dichiarazione ufficiale.

Non è chiaro quanti bambini e di quali età abbiano lavorato presso la fabbrica di SL Alabama, né sappiamo che tipo di mansioni siano state svolte; inoltre non è stato specificato se la compagnia verrà multata o riceverà qualche tipo di punizione per l’accaduto.

La notizia di SL Alabama si somma a quella di SMART Alabama LLC, che appena un mese fa è stata accusata di aver dato lavoro a bambini di appena 12 anni; in poche settimane Hyundai si è vista collegata in ben 2 casi di lavoro minorile.