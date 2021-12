Hyundai i20 N è la nuova auto dell’anno per Top Gear

Hyundai, con la piccola ma pepata i20 N continua a guadagnare forti consensi e dopo aver conquistato il premio di Performance Car of the Year da Top Gear ora, sempre dal medesimo programma televisivo, ottiene anche il titolo di Car of the Year a tutti gli effetti.

La i20 N segue le orme della i30 N e rivaleggia direttamente con la Ford Fiesta ST e tutte le altre compatte sportive; durante la valutazione, ha superato altri 25 contendenti ottenendo il massimo dei punteggi. Secondo l’editore di Top Gear Magazine, Jack Rix, si tratta di una vettura geniale e dinamica a tutti gli effetti capace di brillare sia in un ambiente pistaiolo sia sui tornanti di montagna. Per Hyundai realizzare la i20 N ha rappresentato uno sforzo di rilievo considerato che non ha alcuna particolare esperienza in questo segmento, essendosi concentrata principalmente su i30 N negli ultimi anni.

Ad alimentare la i20 N c’è un quattro cilindri turbo da 1,6 litri con 201 CV e 275 Nm di coppia, abbinato esclusivamente a un cambio manuale a sei marce e a un differenziale meccanico a slittamento limitato che aziona le ruote anteriori. In Italia, i20 N è disponibile a partire da 28.700 euro, circa 14mila euro in meno delle più potenti i30 N e Kona N, entrambe con cambio automatico a 8 rapporti.

Top Gear non solo ha premiato la i20 N, ma ha nominato Hyundai come produttore dell’anno grazie allo sviluppo di i20 N, i30 N, Kona N, Nexo e Ioniq 5. A questo proposito vi anticipiamo che, nelle prossime settimane, sicuramente avrete modo di leggere i nostri pensieri su I20 N Line e i30N DCT, due delle proposte più interessanti della gamma del produttore coreano.