Il futuro della Hyundai i30 è tutto da scrivere. L’attuale generazione è sul mercato da diversi anni ed il progetto del nuovo modello è ancora in sviluppo con molti dubbi in merito a quelle che saranno le caratteristiche. Un recente report di The Drive ha confermato la possibilità che, almeno in alcuni mercati, la nuova Hyundai i30 non si farà o almeno sarà molto diversa rispetto al modello attuale. Tutto ruota intorno all’interesse generato dal mercato delle hatchback di segmento C, sempre più piccolo in diversi Paesi.

Per questo motivo, Hyundai potrebbe rivedere il progetto in corso d’opera. La nuova Hyundai i30, infatti, potrebbe essere un SUV diventando il riferimento della gamma del marchio coreano in tutti quei mercati in cui le hatchback non hanno più il mercato che avevano fino a qualche anno fa. In questo modo, Hyundai potrebbe ottimizzare al massimo la sua gamma, proponendo un modello più in linea con quelle che sono le preferenze della clientela dei singoli mercati in cui la i30 viene commercializzata. L’azienda deve valutare con attenzione come investire le risorse disponibili per massimizzare la resa dell’investimento. Per la più piccola i20, invece, non ci dovrebbero essere più dubbi in merito alla realizzazione del progetto.

Sul tavolo c’è l’ipotesi di cancellare il progetto della nuova Hyundai i30, limitando il prossimo aggiornamento ad un restyling (decisamente più economico in termini di investimento richiesto) che andrebbe ad aggiornare il modello attuale. Una decisione finale in merito alla questione potrebbe avvenire nel corso dei prossimi mesi. In Europa e, in particolare, in Italia potrebbe esserci ancora spazio per una i30 in versione hatchback anche se molto dipenderà dall’evoluzione del mercato nel prossimo futuro. Staremo a vedere quali sarà la scelta di Hyundai in merito al futuro del suo iconico modello.