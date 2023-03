Qualche mese fa Hyundai ha fatto sognare tanti appassionati di auto sportive presentando il concept a idrogeno chiamato N Vision 74; il timore, come spesso accade con i concept, è che quest’auto non veda mai la luce così come è stata disegnata, ma che serva a sviluppare nuovi stilemi e nuove tecnologie – come quella della propulsione a idrogeno – da integrare poi sui modelli dedicati alla produzione di massa.

C’è chi però, all’interno di Hyundai, spera davvero che quest’auto prenda vita così com’è: stiamo parlando del vice presidente della divisione N Brand Management & Motorsport, Till Wartenberg, che ha rilasciato una dichiarazione molto chiara alla testata The Autopian, in occasione del Canadian International AutoShow 2023. Wartenberg ha affermato che “sarebbe davvero contento” se la clientela di Hyundai abbracciasse l’idea di una versione definitiva di quest’auto.

“Il mio desiderio personale è quello di produrre quest’auto. Inizialmente sarebbe forse solo un investimento, ma se davvero riuscissimo a realizzare quest’auto e a portarla sulle strade, sarei davvero molto felice.”

Non si tratta assolutamente di una conferma ma solo delle speranze di una singola persona, seppur di un manager di Hyundai; quel che è certo è che in Hyundai c’è sicuro interesse nei confronti della N Vision 74 e non ho dubbi sul fatto che il mercato risponderebbe benissimo a un’auto di questo tipo – basta guardare una foto per capire che il look di quest’auto è più che sufficiente a convincere tanti appassionati, tralasciando momentaneamente l’aspetto dell’alimentazione a idrogeno che sicuramente rappresenta la sfida più grande.

N Vision 74 è stata disegnata da Giorgetto Giugiaro e dispone, almeno in linea teorica, di 679 cavalli e un’autonomia di circa 600 km, due dati molto interessanti per chi è interessato alle prestazioni ma anche all’idea di avere un’auto utilizzabile comodamente tutti i giorni. Ad oggi è impossibile prevedere il futuro della N Vision 74, così come del resto delle auto della gamma N, probabilmente destinata a diventare in gran parte elettrificata nel giro di pochi anni.