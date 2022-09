L’abbiamo provata e amata nella sua versione stradale, più tranquilla e votata al comfort ma comunque potente più che a sufficienza per far divertire, ma tra non molto la Hyundai Ioniq 5 arriverà sul mercato nella sua variante sportiva ‘N‘ per soddisfare anche i più esigenti: il debutto è atteso nel 2023, ma nelle ultime ore l’auto è stata avvistata in pista al Nurburgring per gli ultimi test di messa a punto prima della produzione.

Come spesso accade, anche in questo caso la Hyundai Ioniq 5 N avvistata sulla pista tedesca era coperta da una livrea progettata per camuffarne le forme; nonostante ciò possiamo comunque osservare alcuni elementi dell’auto, come la griglia frontale e le prese d’aria posizionate ai lati del paraurti, probabilmente progettate per far confluire aria fresca verso i dischi dei freni – che visto il peso importante dell’auto saranno senza dubbio messi a dura prova durante le fasi di guida più spinte.

Al posteriore invece si può notare uno spoiler, già presente sulla versione standard della Ioniq 5 ma che in questo caso diventa un po’ più pronunciato e sporgente rispetto al tetto dell’auto.

Tra le altre modifiche che si possono notare ci sono senza dubbio i freni: nelle foto spia la Ioniq 5 N immortalata gira in pista utilizzando dei cerchi sportivi a razze sottili, ma è possibile che la versione definitiva dei cerchi abbia anche degli elementi aerodinamici, mentre sotto ai cerchi possiamo notare un impianto frenante maggiorato e reso ancor più accattivante dalle pinze dei freni colorate, di argento all’anteriore e di rosso al posteriore.

Restano ancora tanti dettagli da scoprire, come l’allestimento degli interni – che sulla Ioniq 5 ci era piaciuto molto, quindi c’è grande aspettativa da questo punto di vista – e l’assetto dell’auto che sarà stato sicuramente rivisto al fine di renderla più veloce e stabile nelle curve.

Per quanto riguarda il motore invece, sarà lo stesso visto sulla KIA EV6 GT, in grado di erogare 585 cavalli o 430 kW di potenza e ben 740 Nm di coppia: questi dati si traducono in uno 0-100 coperto in appena 3.5 secondi.