Ioniq 5, l’auto elettrica di casa Hyundai vincitrice dei titoli World Car Design of the Year e World Electric Vehicle of the Year, ha ottenuto di recente due nuovi importanti risultati. Si tratta di un esito davvero importante, considerato che si tratta di una delle primissime elettriche di casa Hyundai; nonostante questo aspetto, la casa coreana è riuscita a superare numerosi altri finalisti come Ford Mustang Mach-E, Audi e-Tron GT e Mercedes EQS.

Il presidente e CEO di Hyundai, Jaehoon Chang, ha dichiarato: “Ioniq 5 rappresenta per noi un risultato fondamentale poiché siamo i pionieri di una nuova generazione di soluzioni di mobilità intelligente con le sue tecnologie innovative della piattaforma E-GMP [..] Il nostro veicolo elettrico ha avuto un forte impatto sui consumatori sempre più attenti all’ambiente“.

Per chi non lo sapesse Hyundai Ioniq 5, che abbiamo avuto modo di provare in anteprima qualche mese fa (qui il nostro articolo), è disponibile in tre varianti: 58 kWh RWD, 72.6 kWh RWD e 72.6 kWh AWD. Le potenze spaziano da 170 cavalli, nel modello entry level, fino a 305 cavalli nella variante più prestazionale. L’autonomia, invece, è compresa tra 384 e 686 km, a seconda del ciclo (urbano o extra) e del modello.

Tornando ai tedeschi, non hanno perso del tutto poiché l’Audi e-tron GT è stata nominata World Performance Car. Allo stesso modo, la Mercedes EQS ha vinto il titolo di World Luxury Car 2022. Audi, in questo contesto, ha superato le storiche rivali BMW M3/M4, mentre EQS ha battuto BMW iX e Genesis GV70. Ultimo ma non meno importante, la Toyota Yaris Cross è stata nominata World Urban Car. Sebbene il modello non sia venduto in tutto il mondo, Opel Mokka e Volkswagen Taigo non sono stati in grado di superare la valutazione della vettura nipponica.