Da alcune settimane Hyundai ha presentato la sua nuova auto elettrica, la Hyundai Ioniq 6: l’auto ha subito acceso molte discussioni, principalmente riguardanti il design – sensibilmente differente rispetto a quello visto sul concept – che ad alcuni ha fatto storcere il naso. In Corea del Sud evidentemente non la pensano così, perché la Ioniq 6 nella sua terra natale è già un grande successo, con ben 37.446 pre-ordini raccolti in appena 24 ore.

Secondo Hyundai si tratta del più alto numero di pre-ordini raccolti in 24 ore per qualunque veicolo coreano sul mercato interno, e il precedente record apparteneva alla Ioniq 5 che nelle prime 24 ore ha raccolto 23.760 pre-ordini.

I motivi di questo grande successo? Per Hyundai sono evidenti: la Ioniq 6 è realizzata con un design innovativo sia dentro sia fuori, ha un’ottima autonomia anche grazie all’aerodinamica studiata nel dettaglio e offre tante nuove tecnologie, un mix di fattori che è piaciuto molto al mercato coreano.

Per la versione sportiva bisognerà aspettare la variante “N“, già in lavorazione, ma pure nelle sue configurazioni più civili la Ioniq 6 promette ottime prestazioni: nella variante a doppio motore elettrico l’auto dispone di 320 cavalli di potenza e una coppia motore di 604 Nm, sufficienti a coprire lo 0-100 in 5.1 secondi. Inoltre, l’architettura particolarmente avanzata dell’auto le permette di ricaricarsi con colonnine ultra-rapide a 350 kW: in questo caso la ricarica dal 10 all’80% impiega appena 18 minuti.

L’autonomia è ancora tutta da verificare su strada, ma secondo il ciclo di omologazione WLTP nella sua configurazione top di gamma con batteria da 77,4 kWh l’auto dovrebbe essere in grado di percorrere più di 600 km con una carica – si tratta di un risultato eccezionale, reso possibile anche dall’attento lavoro aerodinamico svolto dai progettisti di Hyundai.

Hyundai Ioniq 6 arriverà presto anche in Europa, per il momento non abbiamo informazioni relativamente al prezzo sul vecchio continente ne sulle tempistiche; fornitura permettendo, Ioniq 6 sarà sicuramente un’auto in grado di catturare l’attenzione del pubblico italiano.