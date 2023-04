Hyundai Ioniq 6 è stata incoronata come la prima scelta in tre categorie ai World Car of the Year Awards 2023 ed è il miglior veicolo del 2023. Per Hyundai non si tratta di una novità essere eletto vincitore di questo ambizioso concorso, in quanto già nel 2022 aveva ottenuto il miglior piazzamento con la sua Ioniq 5, sintomo che la gamma elettrificata Ioniq piace e anche tanto.

La nuova berlina elettrica è stata nominata World Electric Vehicle of the Year, il suo design è stato scelto come il migliore del 2023 ed è stata nominata in occasione del New York Auto Show in corso in questi giorni. Anche il marchio gemello di Hyundai, Kia, ha ottenuto un riconoscimento, in quanto l’EV6 GT è stata soprannominata World Performance Car of the Year. Le uniche categorie in cui un veicolo Hyundai Motor Corporation non è stato nominato il migliore al mondo sono state World Luxury Car e World Urban Car; quelle sono state vinte rispettivamente dalla Lucid Air e dalla Citroën C3.

Nei prossimi giorni leggerete anche i nostri pensieri sulla Ioniq 6, dal momento che l’abbiamo provata non più di 24 ore fa, ma per chi volesse qualche anticipazione anticipiamo qualche punto. Ioniq 6 è una delle auto più aerodinamiche e tecnologicamente avanzate di sempre; la quantità di assistenti alla guida e alla guida sicura sono numerosi e l’efficienza raggiunta dal team di progettisti è davvero degno di nota.

Ioniq 6, come Ioniq 5 e KIA EV6, utilizza la piattaforma E-GMP ed è acquistabile, già ora, in tre allestimenti con due tagli di batteria (standard range da 53 kWh e long range da 77.4 kWh) ad un prezzo base di 47.550 euro. I tempi di attesa sono estremamente limitati, nell’arco di 4-6 mesi, per i modelli privi di accessori extra come il tettuccio apribile e gli specchietti digitali.