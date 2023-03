Durante una recente sessione Q&A in seguito a una conferenza stampa di Hyundai, la testata americana CarBuzz ha posto una domanda molto interessante a Dean Schlingmann del Hyundai-Kia America Techcnical Center: la Hyundai Ioniq 6 può fare un burnout?

La domanda non è stata posta a caso, tutt’altro: la nuova sedan elettrica di Hyundai infatti è dotata di una frizione che permette di scollegare il motore elettrico anteriore quando possibile, così da conservare energia e guidare in modo più efficiente, e questa funzione può essere riutilizzata anche per fare burnout o per driftare.

“Tecnicamente, l’auto può bloccare l’asse anteriore, quindi potrebbe fare un burnout senza bisogno di usare i freni.” ha spiegato Schlingmann, con sorpresa dei presenti. “Spegnere il motore anteriore può portare a un risparmio di energia del 6%.” ha poi aggiunto.

Non solo è possibile fare i burnout con la Ioniq 6, l’auto rende l’operazione molto più semplice rispetto a un’auto con motore a combustione interna: il cervellone elettronico della Ioniq 6 è in grado di controllare ogni motore individualmente, e così si può dire all’auto di tenere l’asse frontale completamente bloccato e di mandare potenza solo all’asse posteriore, così da fare un burnout senza nemmeno toccare il pedale del freno.

Purtroppo al momento l’auto è programmata per scollegare l’asse anteriore solo quando si guida in modalità Eco, quindi non esattamente una modalità di guida pensata per divertirsi e bruciare inutilmente millimetri di battistrada, ma non è da escludere che in futuro la casa coreana pensi a un aggiornamento software per modificare questa situazione, se non sul modello stradale classico almeno sul modello sportivo Hyundai Ioniq 6 N, già annunciato dalla casa coreana che negli ultimi anni è stata capace di portare sul mercato diversi modelli sportivi molto intriganti.

Hyundai Ioniq 6 è disponibile in Italia a partire da 46,750 €, con batteria standard da 53 kWh.