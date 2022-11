Sabato 3 e domenica 4 dicembre 2022 Hyundai ospiterà l’evento ‘N-Driving Experience‘ presso l’Autodromo di Vairano, a Vidigulfo, in provincia di Pavia. Grazie a questo evento sarà possibile scoprire le prestazioni inebrianti della gamma Hyundai N: sarà infatti possibile testare in pista le prestazioni di Hyundai i20 N, i30 N e Kona N, l’ambiente perfetto per godere al massimo delle capacità di queste auto che noi stessi abbiamo avuto modo di testare anche in pista durante il weekend di gara Superbike a Misano Adriatica dello scorso giugno.

Per prendere parte all’evento è necessario registrarsi e prenotarsi sul sito ufficiale di Hyundai, con la possibilità di scegliere il giorno e l’orario di inizio dell’attività in pista, in slot della durata di un’ora e mezza. In 90 minuti Hyundai farà un breve briefing teorico su sulla guida in pista, dopodiché porterà in pista i partecipanti sia per un’esperienza di guida ad alta velocità, sia per una serie di esercizi dedicati alla guida sicura, a bordo di modelli Hyundai N Line.

Si tratta di un’occasione assolutamente ghiotta per tutti gli appassionati di auto e di motorsport; Hyundai metterà a disposizioni auto con potenze comprese tra i 204 cv della i20 N e i 280 della Kona N, quest’ultima solo leggermente più potente della bella i30 N che abbiamo avuto a disposizione per diversi test. Tutte le attività svolte in pista saranno compiute con il supporto di piloti esperti che, dal sedile del passeggero dell’anno, aiuteranno i novelli piloti a tirare fuori il massimo delle capacità delle Hyundai N, auto dall’anima sportiva nate ufficialmente con la presentazione avvenuta presso il Salone di Francoforte nell’ormai lontano 2015.

Il successo della gamma Hyundai N è dovuto ai 3 pilastri fondamentali seguiti nella progettazione di questi modelli: auto perfettamente stabili e bilanciate in curva, capacità e prestazioni che rendono l’esperienza in pista inebriante e divertente, e infine la filosofia della “everyday sportscar“, l’auto sportiva da usare tutti i giorni, non solo in pista.