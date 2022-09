Hyundai continua a far parlare di sé per i vari progetti che sta portando avanti, e negli ultimi giorni sono circolate in rete delle dichiarazioni interessanti rilasciate da Albert Biermann, ex capo della divisione N (quella sportiva, ndr) del colosso coreano. Secondo quanto affermato da Biermann, Hyundai avrebbe sviluppato una supercar a motore centrale che sembrava destinata a diventare la nuova top di gamma del catalogo, salvo poi venire accantonata a causa di problemi di costi.

Biermann non ha svelato troppi dettagli, ma sappiamo con certezza dell’esistenza di un progetto di una supercar a marchio Hyundai N: si sarebbe trattata di un’auto realizzata con un telaio in fibra di carbonio e con un motore centrale, una sorta di controproposta Hyundai alla Honda NSX.

“Avevamo in programma un motore endotermico, con o senza parte ibrida, e persino un motore in grado di accettare cellule di idrogeno. Il problema è stato il prezzo: l’auto sarebbe arrivata a costare più di 150.000 $ e all’epoca non pensavamo di poter portare sul mercato una Hyundai con quel prezzo.”

Nonostante il progetto fosse già in fase sufficientemente avanzata, non esiste un nome ufficiale per quest’auto mai realizzata: internamente la si chiamava ‘The Chairman’s Car’, l’auto del capo, ma nonostante le ottime premesse Hyundai decise di non portare avanti il progetto.

La divisione N è poi nata comunque, ma portando sul mercato veicoli molto più approcciabili come la i20 N, la i30 N e la Kona N, tutti veicoli che abbiamo avuto modo di testare a lungo nei mesi passati e dei quali siamo rimasti fortemente soddisfatti. Per quello che possiamo valutare, avendo già testato i vari modelli del brand ‘N’ di Hyundai, non possiamo che dirci molto delusi dalla notizia diffusa dall’ex-capo della divisione: una supercar realizzata con la qualità e la cura dei dettagli che Hyundai ha saputo mettere nelle sue sportive sarebbe stata senza dubbio un’auto memorabile.