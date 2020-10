Hyundai punta la leadership europea EV con 3 nuove Ioniq

L’azienda coreana Hyundai ha deciso di voler conquistare completamente il mercato dell’elettrico in Europa, e per farlo è pronta a rimpolpare il suo brand Ioniq con ben tre nuovi modelli di vettura. Il piano è quello di partire in offensiva con tre auto nei prossimi 4 anni, ognuna dedicata ad un segmento preciso.

La prima auto in questione è la Ioniq 5, un crossover basato su Concept 45: in arrivo a metà del 2021, sarà un’auto di medie dimensioni, rispettando le misure “classiche” dei crossover. Nel 2022 sarà il turno della Ioniq 6, una berlina, mentre nel 2024 arriverà l’ultimo modello, la Ioniq 7, un SUV. Tutti e tre saranno costruiti sulla piattaforma elettrica e-GMP, ormai utilizzata da Hyundai a livello globale per le sue auto elettriche. Michael Cole, Presidente e CEO di Hyundai Europa, ha affermato come, in un breve lasso di tempo, Hyundai abbia il potenziale per diventare il più grande fortnitore di veicoli elettrici europeo.

L’obiettivo più a lungo termine di Hyundai è quello di trasformare il modello dell’auto in un marchio autonomo: per adesso entro l’anno l’azienda punterà a vendere 60.000 veicoli a emissioni zero, ma l’aumento della richiesta di mercato e la voglia di volersi definire in un segmento così nuovo lascia ampio margine di miglioramento a qualunque azienda decida di investire.

Ricordiamo come la Hyundai Ioniq sia nata come una vettura disponibile solo come ibrida, ibrida plug-in o elettrica tra il 2016 e il 2017. Nel gennaio del 2018 il modello Ioniq ha superato le 106.300 unità vendute nel mondo (divise in 73.800 ibride, 5.500 plug-in e 25.000 elettriche).

Con il passaggio da semplice modello a vero e proprio brand, Hyundai ha intenzione di spingere il marchio elettrico e farlo diventare un simbolo riconosciuto per chiunque sia alla ricerca di auto ecosostenibili. Proponendo un crossover, una berlina e un SUV, il marchio coreano affianca alla già esistente Ioniq base, una serie di segmenti molto ricercati nel mondo della mobilità elettrica.