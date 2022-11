Qualche giorno fa Hyundai ha ufficialmente avviato una campagna di richiamo che coinvolge circa 44.000 esemplari di Hyundai Santa Fe prodotti nel 2018, a causa di un problema all’ABS che potenzialmente potrebbe dare vita a un incendio.

Il problema, come detto, è causato dal modulo ABS (Anti-lock Brake System) che a causa di un malfunzionamento potrebbe dare vita a un cortocircuito, e quest’ultimo potrebbe dare vita a un incendio nel vano motore dell’auto; l’aspetto peggiore della vicenda è che il cortocircuito può avvenire anche ad auto spenta e parcheggiata, non solo durante l’utilizzo.

Per questo motivo, il comunicato rilasciato dall’organo burocratico americano che si occupa della sicurezza stradale, l’NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration), invita caldamente i clienti di Hyundai coinvolti in questo richiamo a parcheggiare la propria Santa Fe lontana da case, strutture di qualunque tipo o altri veicoli, in attesa che venga effettuata la riparazione necessaria.

Non è un anno semplice per la Santa Fe: solo qualche mese fa il colosso automotive coreano si è visto costretto ad avviare un’altra campagna di richiamo per il suo SUV, sempre per lo stesso motivo descritto poc’anzi. In quel caso la campagna era stata molto più ampia, coinvolgendo 357.000 esemplari di Santa Fe prodotti tra il 2016 e il 2018.

Stando a quanto comunicato da Hyundai, negli Stati Uniti sarebbero stati 4 gli episodi in cui una Santa Fe ha preso fuoco a causa del cortocircuito generato dal modulo ABS, fortunatamente senza nessun ferito ne particolari danni riportati. Ovviamente tutte le Santa Fe che rientrano nella campagna di richiamo di Hyundai possono essere portate in un’officina autorizzata per essere riparate gratuitamente – lo ha confermato, e ci mancherebbe altro, la stessa Casa attraverso il suo comunicato ufficiale.

Dal canto nostro, ci possiamo dire contenti di aver provato solo modelli di Hyundai Santa Fe un po’ più recenti di quelli coinvolti in questa campagna di richiamo, come il bellissimo esemplare ibrido che abbiamo provato l’anno scorso.