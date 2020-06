Hyundai Santa Fe, stile audace e motori ibridi: quasi una nuova generazione

Hyundai rinnova il Suv Santa Fe. A due anni di distanza dalla quarta generazione, il costruttore coreano opera un cambio d’aspetto, molto intenso tanto che Hyundai non esita a chiamarla “nuova Santa Fe”.. L’aggiornamento riguarda ogni dettaglio di Santa Fe: l’estetica, l’interno, i contenuti tecnologici e la gamma motori, che comprende soluzioni ibride.

Il modello è il primo in Europa a sfruttare la nuova piattaforma Hyundai che offre migliori prestazioni, maneggevolezza e confort.

Gioco di contrasti e motori ibridi

Il colpo d’occhio stupisce: dalle prime immagini si nota il deciso cambio di stile, molto più audace e raffinato. Il frontale è dominato da una griglia voluminosa che restituisce presenza e aggressività; il taglio anteriore è completato da un disegno a “T” dei gruppi ottici a LED accattivante. Ai lati, sono presenti appendici aerodinamiche che migliorano l’efficienza del flusso d’aria.

Tra le possibilità di personalizzazione, i cerchi in lega fino a 20″. Sofisticato il posteriore dove si nota la linea a LED che unisce i fari: scenografica, aggiunge classe ed eleganza a una carrozzeria già coraggiosa rispetto al passato.

Lussuosi gli interni, riorganizzati per offrire più spazio in un ambiente accogliente e curato. Anche le parti “nascoste” sono rivestite con materiali soft touch di qualità. La dotazione tecnologica è di ultima generazione, con uno schermo touch da 10,25″ per il controllo del sistema di infotelematica.

Migliorata anche la resa dinamica con un nuovo selettore delle modalità di guida “Terrain Mode” che consente di adattare l’auto alle diverse condizioni del terreno.

Ampliata la gamma motorizzazioni che prevede per Santa Fe il nuovo powertrain “Smartstream” full hybrid e plug-in hybrid. Non si hanno ancora notizie a riguardo, ma Hyundai ha da molto tempo investito nella ricerca di soluzioni elettrificate efficaci e funzionali: difficile che le aspettative non saranno rispettate per Santa Fe.

Hyundai Santa Fe sarà disponibile per l’Europa a partire da ottobre 2020.