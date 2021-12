Hyundai sfida Tesla: pannelli fotovoltaici, sistemi di accumulo e wallbox in una sola offerta

Hyundai lancia la sfida a Tesla. Questa volta non si tratta dell’arrivo di una nuova auto elettrica coreana in grado di ostacolare il successo della Tesla Model 3 o di un altro modello della casa californiana. Nel corso del prossimo futuro, infatti, Hyundai lancerà il servizio Home che andrà a rappresentare un’alternativa alle soluzioni Tesla Energy. La proposta di Hyundai punta a caratterizzarsi come un vero e proprio ecosistema energetico che combina pannelli fotovoltaici, per produrre energia elettrica dal sole, sistemi di accumulo, per conservare l’energia, e una wallbox domestica, per ricaricare veicoli plug-in.

L’intero sistema potrà essere gestito e monitorato direttamente dal proprio smartphone grazie ad un’app dedicata. Da notare che il caricatore per auto elettriche parte dell’ecosistema energetico di Hyundai è da 240 volt e consente di ricaricare fino a 7 volte più velocemente rispetto ad una presa da 110 volt. Il nuovo programma Hyundai Home farà il suo debutto, per il momento in Nord America, ad inizio 2022.

Per il momento, Hyundai non ha ancora svelato tutti i dettagli dell’offerta commerciale ma la sfida a Tesla Energy è stata lanciata. L’azienda coreana metterà a disposizione della sua clientela le soluzioni proposte da Hyundai Home sia tramite il sito ufficiale dedicato che tramite la sua rete di concessionarie sparse su tutto il territorio americano. Per il momento, Hyundai non ha chiarito se intende o meno lanciare il suo ecosistema energetico per la casa anche in altri mercati. Per sostenere la vendita delle auto elettriche nel corso dei prossimi anni, però, la casa coreana potrebbe ricorrere anche ad un servizio accessorio come quello che sta per fare il suo debutto ufficiale in Nord America.