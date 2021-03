Hyundai Staria, il nuovo minivan che sembra un’astronave

In un’epoca in cui SUV e crossover la fanno da padrone, vedere presentato un nuovo minivan – per quanto non sia una tipologia di auto particolarmente entusiasmante – è una sorpresa: si chiama Hyundai Staria, ed è la più recente novità del colosso sud-coreano.

Il nuovo minivan Staria andrà a rimpiazzare i modelli H1, Starex e iMax, e sarà commercializzato solo su alcuni mercati selezionati: ad oggi non sappiamo ancora quali. Il design esterno di questo nuovo veicolo di Hyundai è molto futuristico, e la stessa compagnia sostiene che lo Staria assomigli a un’astronave.

Frontalmente troviamo una lunga striscia a LED che attraversa tutto il cofano in linea orizzontale, mentre nella parte più bassa del paraurti sono presenti dei gruppi ottici a LED, posizionati ai lati dell’ampia griglia che copre il radiatore. Come qualunque minivan che si rispetti, anche lo Staria è dotato di porte posteriori a scorrimento, ampi finestrini e un tetto alto. Anche i gruppi ottici posteriori sono realizzati utilizzando luci a LED.

Hyundai afferma che lo Staria offrirà comfort di alto livello e convenienza, così da diventare un mezzo ideale sia per l’utilizzo in famiglia, sia per lavorare. Internamente, la cabina progettata con linee decise e altrettanto futuristiche: al centro del cruscotto si trova un ampio schermo per il sistema di infotainment, mentre dalle foto pubblicate non riusciamo a capire se sia presente anche un display per il guidatore. Potrebbe essere stato sostituito da un sistema di proiezione delle informazioni sul parabrezza, o più semplicemente le informazioni potrebbero essere riportate sul display centrale.

Il modello mostrato nelle immagini è senza dubbio quello in allestimento Premium, a giudicare dai materiali visti in foto e dai due sedili posteriori singoli dotati di estensione per allungare le gambe, anziché il classico divanetto. Il tutto è rivestito in pelle e impreziosito da accessori per rendere la vita a bordo più comoda e semplice.

Ad oggi non abbiamo informazioni sulle tempistiche di rilascio della nuova Hyundai Staria, dovremo aspettare ancora qualche settimana per saperne di più.