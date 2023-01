Da poche ore Hyundai ha annunciato il debutto sul mercato italiano del van Hyundai Staria: definito come MPV (Multi-Purpose Vehicle, veicolo multi-funzionale) il nuovo Staria è stato progettato partendo dagli interni, al fine di renderli confortevoli e funzionali, senza però dimenticare la parte esterna disegnata con uno stile futuristico, con linee semplici ma allo stesso tempo inedite.

Hyundai Staria è declinato nelle versioni Wagon, a 9 posti, e Luxury a 7 posti, ma in entrambi i casi lo spazio a bordo è abbondante e supportato da tanta tecnologia, come la modalità ‘relax’ che reclina automaticamente i sedili bilanciando al meglio il peso del passeggero che vi è seduto, per farlo viaggiare più comodo. Inoltre, grazie all’abbondante spazio interno, è possibile reclinare al massimo i sedili della 2° fila senza dare fastidio a chi è seduto invece nella terza fila.

“STARIA non solo reinterpreta lo spazio, ma anche immagina diversamente il tempo trascorso a bordo. Ideare soluzioni per la mobilità non riguarda solo la progettazione di veicoli. Si tratta anche di progettare modelli che si adattino a stili di vita differenti. Lo spazio interno e le funzionalità di STARIA mirano a trasformare il modo in cui le persone vivono i viaggi in auto, ottimizzando le esperienze e sfruttando al massimo il tempo trascorso in movimento”. Ha dichiarato SangYup Lee, Executive Vice President e Head of Hyundai Motor’s Global Design Center.

Esternamente Staria colpisce per la sua linea futuristica e dalla forma aerodinamica: un’unica linea morbida corre dal muso fino alla coda e la carrozzeria monocromatica contribuisce a rendere ancor più pulita la linea. Sul muso troviamo una firma luminosa che Hyundai ci sta abituando a vedere spesso sui suoi veicoli più recenti, mentre gli ampi finestrini contribuiscono alla sensazione di spaziosità e visibilità che caratterizzano questo van dalle forme uniche.

Sotto al cofano troviamo un motore diesel VGT da 2.2 litri, in grado di produrre 177 cavalli e 430 Nm di coppia, ulteriormente supportato da un turbocompressore che migliora l’erogazione ai bassi regimi. In abbinamento al motore troviamo un cambio manuale a 6 rapporti o un automatico a 8 rapporti, quest’ultimo disponibile anche in versione a trazione integrale HTRAC.

Non mancano gli ADAS e i sistemi di sicurezza legati ai vari momenti in cui si utilizza il veicolo, tra cui troviamo anche sistemi dedicati ai più piccoli o agli animali che rischiano di essere dimenticati nell’auto.

Hyundai Staria nella versione Luxury arriva in Italia a un prezzo che parte da 58.500 € con cambio automatico e trazione anteriore: l’allestimento è da top di gamma, con tutto quello che serve per unire design, confort e tecnologia.