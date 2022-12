E’ una giornata importante per Hyundai, che oggi svela ufficialmente il nuovo design di uno dei suoi veicoli di maggior successo, il SUV Hyundai KONA: la nuova versione del SUV compatto coreano cresce nelle dimensioni e sarà proposta in 4 varianti – 100% elettrico, Full Hybrid, con classico motore endotermico e nella versione con allestimento sportivo N Line.

Sicurezza, audacia, dinamismo, sono queste le parole che si ripetono più volte nel comunicato stampa che ci svela in anteprima la nuova Hyundai KONA che, a giudicare dalle parole di SangYup Lee – vicepresidente esecutivo e capo del Hyundai Design Center, sembra essersi evoluta sotto ogni aspetto, così da diventare un’auto ancor più capace di accompagnare i clienti Hyundai in ogni momento della loro vita.

Come anticipato, la nuova KONA è cresciuta nelle dimensioni e tocca ora i 4355 mm di lunghezza (150mm in più della versione precedente, prendendo a esempio le versione 100% elettriche del modello), mentre in larghezza e sul passo vediamo un aumento rispettivamente di 25mm e 60mm.

Il lavoro degli ingegneri Hyundai è partito dalla versione 100% elettrica che è poi stata adattata alle altre versioni endotermiche: si tratta di un approccio quantomeno inusuale per un mercato che ad oggi, solitamente, fa l’opposto, cioè realizzare EV sulla base di piattaforme pensate per auto endotermiche.

Dal punto di vista del design, basta una rapida occhiata per capire che la nuova KONA punta ad essere più moderna e futuristica rispetto alla versione attuale, con il nuovo gruppo ottico frontale che ruba la scena: si chiama Seamless Horizon Lamp, e riprende lo stile dei fari a pixel che abbiamo già visto su modelli più costosi come la Ioniq 5. All’interno invece, KONA è stata rivista per migliorare l’esperienza di guida e in generale la vita a bordo; lo spazio nell’abitacolo è versatile e arioso, e mentre l’intrattenimento a bordo è affidato al doppio display da 12.3 pollici.

Prezzi e tempistiche di rilascio sul mercato della nuova Hyundai KONA sono ancora sconosciuti, vi terremo aggiornati.