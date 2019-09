Hyundai Tucson 2020 si “mostra” in alcune foto-spia

Pare che il nuovo SUV marchiato Hyundai, che dovrebbe arrivare sul mercato il prossimo 2012, sia stato vittima di alcune foto spia.

Pare che il nuovo SUV marchiato Hyundai sia stato vittima di alcune foto spia. Infatti, nonostante l’innovativo Hyundai Tucson arriverà sul mercato nel corso della fine del prossimo 2020, sono state pubblicate le prime foto che ritraggono il gioiellino della casa automobilistica sud coreana. Si tratta, molto probabilmente, della quarta generazione del fuoristrada Tucson. L’ultimo modello di questo SUV era stato presentato nel 2015 al Solane di Ginevra, dove aveva riscosso un grande successo.

Dunque, gli appassionati del marchio Hyundai saranno curiosi e non vedranno l’ora di poter toccare con mano il futuro prodotto dell’azienda sud coreana. Nel frattempo, però, bisognerà accontentarsi delle prime foto-spia che ritraggono il “muletto” in fase di test. Da quello che si può notare, sembrerebbe che la casa automobilistica sud coreana abbia già sottoposto un prototipo di SUV medium-size al test tecnico di resistenza del powertrain e del telaio.

Ovviamente, come si può notare dalle immagini, quello che dovrebbe essere il nuovo Tucson è molto ben camuffato, quindi non è possibile avere un’idea ben definita di quelle che saranno le sue linee esterne. C’è da dire però che, citando le parole del vicepresidente della Divisione Design di Hyundai, Sangyup Lee, ci saranno molte novità da questo punto di vista. Saranno presenti “Dettagli che faranno impazzire il pubblico”, una dichiarazione che sicuramente contribuirà ad accrescere la curiosità degli appassionati del marchio sud coreano.

In ogni caso, da quel poco che si può notare attraverso le foto spia, sembrerebbe che la prossima generazione abbia alcuni dettagli simili alla serie precedente, soprattutto il profilo laterale. I fanali appaiono abbastanza innovativi dal punto di vista estetico, infatti i gruppi ottici risultano avere bordi esterni più sottili e una forma più spigolosa per i passaruota.

Nonostante si possano fare considerazioni estetiche, sotto il punto di vista tecnico ancora nulla è trapelato. Su ipotizza però che il nuovo SUV Hyundai Tucson potrebbe avere il nuovo propulsore “Theta3” da 2,5 litri con cambio automatico ad otto rapporti, pensato per il mercato nord-americano. In Europa è invece prevista un’edizione del turbodiesel 1.6 con aggiornamenti nei consumi e nelle emissioni per le varianti da 116 CV e 136 CV di potenza.