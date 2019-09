Hyundai Veloster N ETCR: l’auto da corsa elettrica al Salone

La casa sudcoreana ha svelato al pubblico l'attesa vettura da corsa elettrica: Veloster N ETCR. Correrà all'interno dell'omonimo campionato ETCR 2020.

Hyundai ha presentato in anteprima, durante l’evento al Salone di Francoforte, la sua prima auto da corsa elettrica, Veloster N ETCR, che debutterà al campionato ETCR che si terrà nel 2020. L’azienda di Seul, insieme a Hyundai i30 N Project C, Hyundai i10 e Hyundai 45 EV, completa le sue anteprime all’evento di quest’anno.

La vettura si “basa” sulla Hyundai Veloster N, presentata all’inizio dello scorso anno: l’estetica è piuttosto condivisa ma è evidente la presenza di un imponente spoiler frontale progettato per il campionato e altri dettagli specifici al neonato mondo delle corse “elettriche”.

Sviluppata dal reparto Motorsport di Hyundai, la Veloster N ETCR monta un motore elettrico posizionato centralmente. La vettura dispone di trazione posteriore, un requisito per la partecipazione al campionato ETCR. Il progetto, iniziato a novembre dello scorso anno, è stato portato a termine in breve tempo considerando che il primo prototipo era già pronto per lo “shakedown” ad inizio agosto. In ogni caso, Hyundai Motorsport continuerà a perfezionare il prototipo in previsione di un eventuale debutto, completando una serie di test che avranno inizio nelle prossime settimane.

Hyundai non ha ancora rilasciato alcun dettaglio riguardo a prestazioni e potenza:

“Attraverso la nostra divisione Customer Racing, abbiamo trascorso molti anni a perfezionare le nostre abilità nelle corse automobilistiche. Ci sembra naturale che il prossimo passo del nostro viaggio sia L’ETCR e ciò si allinea perfettamente alla strategia di Hyundai per i veicoli elettrici “.

In un primo momento, saranno costruite solamente due unità da corsa, che logicamente parteciperanno alle gare del campionato 2020. Inoltre, per il momento, l’azienda sudcoreana non ha fatto nessun accenno ad una ipotetica versione stradale della Veloster N, nonostante già da tempo stia prendendo in considerazione l’eventualità del progetto. L’obiettivo di Hyundai sarà sicuramente quello di utilizzare questa opportunità per portare, in futuro, la medesima tecnologia sulla propria gamma stradale.