Il tempo stringe e l’elettrificazione è ormai dietro l’angolo, anche per quei marchi che hanno fatto della sportività la propria filosofia. Secondo quanto riportato da un giornale coreano Korea Economic Daily, la Veloster N, una hot-hatch sportiva non disponibile però nel nostro mercato, potrebbe scomparire presto.

Il motivo? Ancora sconosciuto anche se alcune fonti suggeriscono che potrebbe venir sostituita da una misteriosa Avante N, una sorta di berlina simile alla Elantra N. Veloster come Elantra non sono disponibili nel nostro mercato e la soluzione che più si avvicina all’Elantra è la i30 Fastback, che abbiamo avuto modo di provare qualche settimana fa a Misano in occasione di un evento organizzato proprio da Hyundai. La ragione di questo cambio potrebbe quindi essere strettamente legata ai volumi di mercato, in Corea, e non riguardare alcun cambio di strategia in termini di ibridazione.

Ma cosa succederà in futuro al marchio N? Come sappiamo e abbiamo anticipato, il processo di elettrificazione continua e lo stop suggerito dall’Unione Europea del 2035 metterà la parola fine a tutte quelle soluzioni, puramente a benzina, che oggi conosciamo. Il marchio, al netto di questo, potrebbe abbracciare progressivamente l’ibridazione anche sui modelli più sportivi magari in una qualche forma poco invasiva e in grado, ugualmente, di fornire un valido supporto in termini di coppia e prestazioni.

Alternativamente, è possibile che Hyundai abbia scelto di continuare con gli attuali modelli (come i20 N, i30 N e Kona N) e terminarne la produzione solo in un secondo momento. In fin dei conti è in sviluppo una versione ad alte prestazioni di Ioniq 5, forse con il nome di Ioniq 5 N, da diverso tempo. In seguito alla prima berlina elettrica, giungerà sul mercato un modello più sofisticato, conosciuto con il nome di Ioniq 6, e non è difficile pensare che anche questa soluzione possa beneficiare di una versione potenziata.

Al momento non ci sono conferme o smentite in merito, non ci rimane che attendere informazioni ufficiali da parte del marchio.