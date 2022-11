L’Unione Europea (UE) ha recentemente votato per vietare la vendita di auto con motore a combustione a partire dal 2035. Fino ad allora, tuttavia, le case automobilistiche di tutto il mondo saranno costrette a ridurre le emissioni in base alle nuove norme Euro 7, e non ne sono molto contente.

I leader del settore, come il CEO di BMW e il presidente dell’Associazione europea dei produttori di automobili (ACEA), Oliver Zipse, hanno affermato che la proposta dell’UE pone diversi problemi. Come riportato in una intervista ai microfoni di Autocar, purtroppo il vantaggio ambientale della proposta della commissione è molto limitato, mentre aumenta pesantemente il costo dei veicoli. L’UE, tuttavia, sostiene che la riforma è “conveniente” e che il costo aggiuntivo per un’auto o un furgone leggero sarà di appena 300 euro se dotato di un propulsore aggiornato alle nuove normative.

Attese a partire dal 1° luglio 2025, le nuove normative mirano a ridurre le emissioni di NOx del 35% e il particolato dallo scarico del 13%, rispetto alle direttive Euro 6. Questi obiettivi si applicano alle auto nuove e ai furgoni leggeri, mentre i regolamenti per autocarri e autobus più grandi entreranno in vigore nel 2027.

Zipse di BMW non è l’unico gigante del settore scontento della decisione. Martin Sander di Ford Europa ritiene che le nuove normative ostacoleranno il passaggio del settore all’elettromobilità. I veicoli elettrici non sono fuori dai guai; le normative Euro 7 mirano a limitare le particelle emesse da freni e pneumatici. Il primo richiederà una riduzione delle emissioni di particolato del 27%, mentre il secondo è ancora da decidere. In questi termini, complice il peso nettamente superiore dei veicoli a batteria, anche le soluzioni “più green” potrebbero risentirne.

I test non prendono in considerazione tutti gli scenari di guida, ma c’è un’enfasi sulla durata e sulla longevità. È interessante notare che auto e furgoni leggeri devono rispettare un “bilancio delle emissioni” per ogni viaggio inferiore ai 10 km. Questo si rivelerà impegnativo per le case automobilistiche, poiché include la fase di avviamento a freddo: i motori ICE emettono tradizionalmente più emissioni in questa fase. Inoltre, i veicoli con motore a combustione dovranno mantenere limiti di emissioni per tutta la loro durata (otto anni o 160mila km).

Anche le auto elettriche non sono fuori dai guai in termini di durata. Le proposte impongono che i veicoli elettrici e gli ibridi plug-in (PHEV) abbiano una durata della batteria dell’80% dopo cinque anni o 100mila km e del 70% dopo otto anni e 160mila miglia. Per un produttore come Mercedes-Benz, questo significa che dovranno essere apportate modifiche a tutti i veicoli, sia che si tratti di una Classe GLE alimentata a gas o di un EQB completamente elettrico.

Le normative Euro 7 differiranno a seconda del veicolo. Euro 7G, ad esempio, è riservato ai veicoli PHEV che utilizzano la tecnologia di geofencing per passare all’alimentazione EV in aree prive di emissioni. I regolamenti stabiliscono infine che “il produttore deve installare un sistema di avviso sui veicoli plug-in per informare l’utente quando le batterie di trazione sono quasi scariche”. Se la batteria non verrà caricata entro 5 km dal primo avviso, il software fermerà il veicolo. In questo modo, le vetture plug-in che tendenzialmente vantano un piccolo motore endotermico abbinato ad una più capiente batteria saranno “obbligate” a viaggiare per lo più in elettrico senza troppa possibilità di scelta.