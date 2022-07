I monopattini elettrici stanno diventando, anno dopo anno, sempre più diffusi tra i mezzi per gli spostamenti. I motivi sono semplici: sono facili da usare, raggiungono velocità oneste e permettono di essere una buona alternativa all’autovettura. Ormai svariate aziende lavorano nella produzioni di questi mezzi di trasporto ed è possibile trovarne di ogni tipo con caratteristiche e prezzi completamente diversi tra di loro. Per questo motivo abbiamo deciso di selezionare quelli che riteniamo essere le migliori offerte sui monopattini elettrici in questo Prime Day 2022 di Amazon!

I migliori sconti sui monopattini elettrici del Prime Day 2022

Aprilia eSR1

Aprilia eSR1 è un monopattino elettrico con ruote da 10” Tubeless Anteriore e Posteriore. Pesa 15,6 Kg e dispone di un motore da 350W e una batteria da 36V, 7.8Ah, 281Wh estraibile. L’autonomia è buona e si aggira intorno ai 25 KM. Il freno è anteriore, dispone di doppia sospensione e la cornice è in magnesio. Il colore è prevalentemente nero/grigio con dettagli rossi. Per l’occasione questo monopattino è scontato a 392,35€

Ducati Pro 1 Evo

Ducati Pro1 Evo è un monopattino elettrico con ruote da 8,5” con camera d’aria. Pesa 12 Kg e monta un motore da 350W Aprilia eSR1 è un monopattino elettrico con ruote da 10” Tubeless Anteriore e Posteriore. Pesa 15,6 Kg e dispone di un motore da 350W e una batteria da 280Wh. L’autonomia è vicina ai 25 KM. Dispone di un doppio freno (elettrico anteriore e disco posteriore), la cornice è in alluminio. Lo sconto è del 33%, scendendo a 301€

Lamborghini AL1

Lamborghini AL1 è un altro monopattino elettrico dall’estetica più raffinata ispirata alle vetture Lamborghini. Il telaio è in lega di magnesio e le ruote sono da 8” Honeycomb. Presenta un display smart technology integrato nel manubrio integrato con l’app Android/iOS. Il peso del monopattino è di 12 KG e il freno è doppio (elettrico Anteriore, meccanico Posteriore). Lamborghini AL1 è scontato a un prezzo di 369€

NINEBOT D28E

Ninebot D28E è il monopattino elettrico di Segway con cornice in metallo. Pesa 15,3 Kg e può raggiungere una velocità massimo di 25 km/h (vi ricordiamo che in Italia il limite massimo per i monopattini elettrici è di 20 Km/h). Dispone di doppio freno (Anteriore elettronico, posteriore a tamburo) e ruote da 10” con camera d’aria. Per il Prime Day 2022 ottiene uno sconto del 24%, presentandosi a un prezzo di 339€

Jeep 2XE Adventurer

Se avete un budget leggermente più alto, allora quello che potrebbe fare al caso vostro è il monopattino elettrico Jeep 2XE Adventurer. Il telaio è in lega di magnesio e le ruote sono da 15 centimetri con freni a disco posteriori. L’autonomia arriva fino a 40 Km. Per il Prime Day 2022, il monopattino Jeep 2XE Adventurer è scontato a un prezzo di 549€.

