Il mercato delle auto nel Nord America è tipicamente amante dei pick-up, e negli ultimi mesi hanno cominciato a diffondersi per le strade i primi esemplari di pick-up 100% elettrici, come il Rivian R1T, seguito pochi mesi più tardi dal Ford F-150 Lightning. Sono entrambi mezzi molto moderni e pieni di gingilli tecnologici, ma sono in grado di sostituire completamente un pick-up con motore endotermico? La risposta a questa domanda ce l’ha fornita lo studio di fattibilità condotto da Geotab insieme a Enterprise Fleet Manager (EFM).

Secondo i dati raccolti da Geotab su 91.000 pick-up, la gran parte dei veicoli delle flotte aziendali potrebbe essere sostituita già oggi con un pick-up elettrico: il 76% dei pick-up nelle flotte non percorre mai più di 450 km in un giorno, una percorrenza che può essere tranquillamente coperta dal Ford F-150 Lightning Pro nella sua versione ‘Extended Range’.

C’è un grosso “però” che non viene considerato dai dati di Geotab, e si tratta dei rimorchi e dei vari carichi che quotidianamente devono essere trasportati o trainati; in questi momenti l’autonomia dei veicoli elettrici può variare in modo drastico, e ci è voluta quindi un’analisi più approfondita su come questi mezzi da lavoro vengono utilizzati ogni giorno.

404.652 pick-up sono stati presi in esame, tra gli USA e il Canada, e i dati parlano chiaro: il 45% dei pick-up che circolano potrebbero essere sostituiti da una controparte elettrica senza il minimo problema in fatto di autonomia chilometrica.

Resta comunque la differenza nel costo iniziale di acquisto, con i pick-up elettrici che oggi sono ancora nettamente più costosi, ma quando si parla di flotte aziendali il dato che interessa è quello relativo al TCO, Total Cost of Ownership (il costo totale di possesso), ed è qui che il mezzo elettrico brilla più che mai: con il prezzo della corrente molto più stabile e più basso rispetto a quello dei carburanti e visti i costi di manutenzione sensibilmente più bassi, il pick-up elettrico permette di risparmiare fino a 4000 $ sul TCO rispetto a un modello endotermico. Moltiplicando 4000 per il 45% dei 91.000 pick-up presi in esame (40.950) si ottiene un totale di 164 milioni di dollari risparmiati, una cifra che un manager aziendale che si occupa delle flotte di veicoli non può certo ignorare.