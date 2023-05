Ancora una volta Ford riduce i prezzi della sua elettrica Mustang Mach-E in occasione dell’aumento della produzione e del perfezionamento della stessa, almeno secondo quanto riportato dal costruttore. La casa automobilistica di Detroit ha dichiarato martedì che abbasserà il prezzo del Mach-E di un intervallo compreso tra $ 1.000 e $ 4.000; i tagli faranno scendere il prezzo di partenza del veicolo tra $ 42.995 e $ 59.995, a seconda della versione selezionata.

Le riduzioni giungono in seguito anche al recente taglio di Tesla, in verità uno degli ultimi, che ha reso la Model Y (la competitor diretta di Mach-E) ora più economica. Una mossa che non sorprende come evidenziato dagli analisti del WSJ, che giustificano la strategia come un mezzo per bilanciare la crescita e il potenziale di guadagno.

Il mese scorso, il CEO di Tesla, Elon Musk, ha affermato che il produttore di veicoli elettrici avrebbe dato la priorità alla crescita rispetto ai profitti in un’economia debole. Musk ha affermato che la società “ha ritenuto che spingere per volumi più elevati e una flotta più ampia sia la scelta giusta qui, rispetto a un volume inferiore e un margine più elevato”, ma ha osservato che si aspetta che i veicoli Tesla “nel tempo saranno in grado di generare profitti significativi grazie all’autonomia”.

Oltre alla variazione di prezzo, Ford ha dichiarato che i modelli standard di Mach-E saranno ora alimentati da batterie al fosfato di ferro-litio invece che agli ioni di litio; in altre parole, sarà raggiunta una migliore efficienza e, naturalmente, più prestazioni. Novità anche per BlueCruise, il sistema di assistenza alla guida, che sarà disponibile grautitamente per 90 giorni e acquistabile, successivamente, con una formula di abbonamento triennale di 1.900 dollari.

Dopo Ford, a chi toccherà modificare i prezzi per restare competitivo?