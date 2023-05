Le app sviluppate dai costruttori di auto sono sempre più comuni e capaci di svolgere compiti più o meno complessi; ne abbiamo parlato in più occasioni durante le nostre prove, ma quali sono quelle che soddisfano maggiormente?

Secondo un nuovo rapporto di JD Power, le case automobilistiche e i loro sviluppatori software dovrebbero concentrarsi maggiormente sulle funzionalità in quanto il grado di soddisfazione registrato dai consumatori è ancora molto limitato su diversi brand.

Tra le case automobilistiche, l’aspetto visivo di un’app tende ad essere l’elemento che gli utenti apprezzano di più. Tuttavia, sembra che gli utenti apprezzino di più la velocità e la facilità di navigazione, due aree in cui la soddisfazione è al momento bassa.

Ad esempio, più di un terzo (37%) degli utenti intervistati ha riferito di aver riscontrato un qualche tipo di problema di connessione nei 30 giorni precedenti durante all’utilizzo dell’app. Non riuscire a connettersi alla propria auto utilizzando un servizio sia pubblicizzato sia pagato è una noia non indifferente. Secondo il report, l’affidabilità e le funzioni di un’app sono elementi chiave presi in considerazione in occasione dell’acquisto di una nuova auto.

Secondo JD Power, gli utenti di Tesla sono i più soddisfatti e il 59% dei proprietari ha affermato che ha avuto un impatto moderato sulla decisione di acquisto di una Tesla. Inoltre, il 21% ha dichiarato che l’app ha avuto un impatto significativo sulla decisione. Le app, nelle auto elettriche ed elettrificate, sono un valido aiuto e permettono di ùa; non sorprende quindi sapere che sia un elemento che viene spesso preso in considerazione.

Sebbene Tesla abbia il punteggio più alto tra le case automobilistiche (838 su 1.000), non è l’unica con clienti soddisfatti. Mercedes (833), Hyundai (827) e BMW (815) si trovano subito alle spalle. La media del settore è di 741, complici alcuni risultati sottotono come quelli di Polestar (571) e Audi (571).