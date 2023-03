La diatriba pulsanti fisici contro pulsanti digitali continua e, marchio dopo marchio, giungono conferme sull’adozione di un sistema piuttosto che l’altro. I pulsanti fisici, seppur appaiano “superati”, offrono un grado di sicurezza decisamente superiore come testimoniato in questo report pubblicato alcune settimane fa.

A questo proposito, Hyundai ha confermato in una nota che i pulsanti fisici non scompariranno ma resteranno quale elemento chiave dei futuri modelli. Il costruttore è in attesa di commercializzare in Italia la nuova Kona e sappiamo, da precedenti immagini, che condividerà una plancia vicina, per certi versi, a quella di Ioniq 5 confermando quindi le intenzioni.

Come mai questa scelta? Come anticipato, i display touchscreen che integrano tutte le funzioni dell’abitacolo devono essere necessariamente di grandi dimensioni, occupano una buona sezione della plancia e, soprattutto, tendono a rendere a far invecchiare l’auto “prima del previsto”. Inoltre, all’atto pratico, modificare la temperatura del climatizzatore agendo su menu a tendina a pressione è generalmente meno veloce e pratico rispetto ad utilizzare una più classica rotella o selettore.

Sarà sempre così? Secondo Hyundai tutto potrebbe cambiare nell’arco dei prossimi anni, quando la guida autonoma sarà sempre più presente e disponibile; nell’ottica di gestire sempre meno le auto alla guida, non è difficile ipotizzare che i display prenderanno il sopravvento e gli abitacoli delle auto diventeranno conseguentemente più puliti e privi di comandi evidenti.

Il costruttore coreano, in ogni caso, non è l’unico ad aver sposato questa strategia; anche Mazda è tra i brand più distanti dall’all-in sui display e, non è un caso, se i sistemi touchscreen del marchio nipponico sono disabilitati una volta che l’auto è in D (o con la prima inserita).