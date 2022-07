Nuovi investimenti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza permetteranno di sperimentare l’uso dell’idrogeno nel trasporto ferroviario e nel trasporto stradale. Nelle scorse ore il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, ha firmato i due decreti che daranno il via allo sviluppo della filiera dell’idrogeno nel trasporto ferroviario e la realizzazione di 40 stazioni di rifornimento dei mezzi di trasporto a idrogeno sulla rete stradale.

Per un totale di 530 milioni di euro, saranno destinati 300 milioni di euro per la sperimentazione dell’idrogeno per il trasporto ferroviario, con un 40% delle risorse destinate a progetti da realizzare nelle Regioni Calabria, Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Alla sperimentazione dell’idrogeno nel trasporto stradale saranno, invece, destinati 230 milioni di euro.

La localizzazione degli investimenti tiene conto, in via prioritaria, delle aree e delle esigenze già individuate nel Pnrr e in altri provvedimenti per l’implementazione dell’idrogeno, tra cui la Valcamonica e il Salento, la ferrovia Circumetnea e quella Adriatico Sangritana, le linee ferroviarie regionali Cosenza-Catanzaro, il collegamento ferroviario tra la città di Alghero e l’aeroporto, la tratta Terni-Rieti-L’Aquila-Sulmona. I beneficiari delle risorse sono le Regioni e le Province Autonome che svolgono il servizio ferroviario oggetto degli interventi innovativi.

Non a caso, tali risorse saranno fondamentali per sostituire i treni a gasolio attualmente utilizzati sulle linee non elettrificate eliminando, conseguentemente, mezzi inquinanti e risparmiando sui costi di elettrificazione delle linee ferroviarie. Come diffuso dal Mims, le stazioni di servizio per il rifornimento dell’idrogeno dovranno essere ultimate entro il 30 giugno 2026 per un totale di 10 stazioni. Per la loro realizzazione, è stato fissato il termine del 31 marzo 2023 per l’assegnazione delle risorse.

Per quanto riguarda la sperimentazione dell’idrogeno nel trasporto stradale, l’obiettivo è di realizzare almeno 40 stazioni di rifornimento per veicoli leggeri e pesanti entro il 30 giugno 2026. Sarà però fondamentale individuare luoghi strategici per la costruzione come zone vicine a terminal interni, rotte più interessate al passaggio di mezzi per il trasporto delle merci a lungo raggio.