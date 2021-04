IKEA entra nel settore dell’elettrico: investimenti per 4 miliardi di euro

Il colosso svedese ha avviato un maxi piano di investimenti dedicato principalmente ai proprietari di vetture elettriche. In previsione dell’imminente Giornata della Terra 2021, in programma per oggi, la holding di maggioranza che controlla i negozi IKEA ha stanziato un piano da 4 miliardi di euro per progetti eolici, solari, green e naturalmente elettrici (come l’installazione di una vasta rete di colonnine).

Negli ultimi dieci anni il Gruppo Ingka ha investito più di 2,5 miliardi di euro nelle energie pulite consentendo all’azienda di generare più energia rinnovabile a livello globale di quanto effettivamente ne consumi; un risultato davvero lodevole. Per completare il nuovo piano è prevista l’installazione in diverse Regioni, come Australia, Cina e India, di pannelli fotovoltaici e pale eoliche.

Stando a quanto riportato da Reuters, però, il piano prevede anche l’introduzione di numerose colonnine di ricarica IKEA disponibili per l’ampia clientela che desidera recarsi presso i numerosi negozi dislocati in tutto il mondo.

Di recente, Ingka ha annunciato l’acquisizione del 49% di 8 parchi solari in Russia, che generano 160 MW capaci di alimentare i 17 negozi Ikea e alcuni centri commerciali Mega del Paese. Il colosso svedese promette di investire un ulteriore miliardo di euro entro i prossimi cinque anni per ridurre le emissioni di gas serra, sostituendo le fonti di energia inquinanti con quelle più green.

L’obiettivo finale è diminuire la CO2 prodotta del 15% pari a 20,4 milioni di tonnellate, entro e non oltre il 2030. Il CEO del Gruppo, Jesper Brodin, ha evidenziato in un comunicato stampa come il periodo attuale sia il decennio più importante per la storia dell’umanità; il cambiamento climatico non è più una minaccia lontana ed è necessario fare la nostra parte per limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi.

Nessuna indiscrezione al momento su quando potremmo effettivamente trovare le nuove colonnine di ricarica nei grandi parcheggi IKEA e rimane sconosciuta anche la velocità delle singole. Non ci rimane quindi che attendere per maggiori sviluppi.