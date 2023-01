Qualche giorno fa la pagina Instagram di Alfa Romeo ha pubblicato un breve video che fa ben sperare i fan del marchio del biscione: si tratta infatti di un teaser trailer che ci dà il primo, minuscolo assaggio di quella che sarà la nuova supercar di Alfa Romeo, che secondo alcuni potrebbe debuttare già entro pochi mesi.

Il video, che trovate a questo indirizzo, ci dà il benvenuto nel nuovo anno e ci dice che sarà un anno entusiasmante, pieno di emozioni viscerali, almeno per quanto riguarda Alfa Romeo: pochi istanti dedicati alla Tonale, alla nuova Giulia dopo il face-lift e alla Stelvio, prima che la grafica ci chieda se siamo pronti all’arrivo del 2023. Nel finale gli occhi più attenti hanno scovato un piccolo ma cruciale dettaglio: alla fine del video ci viene chiesto se siamo pronti al 2023, “Are you ready?”, e un istante dopo compare la scritta “We are“, cioè “noi [di Alfa, ndr] lo siamo” e mentre la scritta “We are” comprare sullo schermo vediamo anche dei frame in cui ci mostrano la forma di un gruppo ottico posteriore rotondo.

E’ proprio questo faro rosso ad aver scatenato la fantasia degli appassionati del marchio, e non solo: secondo alcuni la forma stessa del faro ricorda un 6 e una C e questo non fa altro che alimentare i rumor sul possibile ritorno sul mercato dell’Alfa Romeo 6C in una nuova, modernissima veste. L’idea è più che logica, considerato che dal 2006 ad oggi Alfa ha avuto in gamma modelli come la 8C Competizione (uscita di scena nel 2010) e la 4C, la cui produzione è stata interrotta nel 2020.

Non c’è nessun’altra informazione su cui basarsi al momento, se non quelle svelate in precedenza nelle interviste rilasciate dal CEO di Alfa Romeo, Jean-Philippe Imparato: è stato proprio CEO ad affermare che la nuova auto si ispirerà a un modello storico del passato, probabilmente la 33 Stradale, e che l’auto sarà prodotta in una tiratura molto limitata. Ma i fan non devono preoccuparsi, perché Alfa è al lavoro anche su un modello sportivo – e probabilmente 100% elettrico – ispirato allo storico Duetto e pensato per entrare nei garage di tanti italiani.