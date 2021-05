Il 31% dei motociclisti in UK abbandonerà la moto con l’avvento dell’elettrico

Il MAG – Motorcycle Action Group è nato nel 1973 nel Regno Unito, con l’intento di difendere i diritti dei motociclisti agli occhi del governo. In quell’anno infatti fu introdotto nel Regno Unito l’obbligo di utilizzo del casco, e il MAG cercò di impedire che questa legge si diffondesse: nonostante la motivazione infelice che ha portato alla sua nascita, oggi il MAG è un gruppo che si impegna per migliorare la sicurezza sulle strade per i motociclisti, e lavora con i governi locali per ridurre i furti di moto.

Periodicamente, il gruppo organizza dei sondaggi – in cui vengono intervistati sia membri del gruppo, sia motociclisti non affiliati – per capire quali siano i temi più caldi su cui lavorare. L’ultimo di questi sondaggi è stato condotto nelle scorse settimane, e si riferisce all’intenzione del governo britannico di vietare la vendita di veicoli a combustione interna entro il 2030. Nonostante ad oggi non si sia ancora parlato ufficialmente anche di moto, MAG ha voluto capire il pensiero dei motociclisti in merito.

Per farlo, ha intervistato 4805 persone, di cui 1575 membri, ottenendo queste risposte: solo l’8% dei partecipanti al sondaggio si è detto favorevole al ban dei motori a combustione, mentre il 36% vorrebbe rimandarlo. Il 55% invece è completamente contrario, e il 38% si è detto disponibile a lavorare con MAG e altre organizzazioni per opporsi a questo ban.

L’ultima domanda è relativa al pensiero personale di ogni rider, in merito al mondo delle moto elettriche: sorprendentemente, il 31% degli intervistati ha affermato di voler smettere di andare in moto, qualora questa legge dovesse entrare in vigore, mentre il 56% cercherebbe di resistere il più possibile al cambiamento. Solo il 13% si è detto intrigato dall’idea di passare a una moto elettrica.

I dati raccolti da MAG sono in netto contrasto con un’altra ricerca inglese, che afferma che i giovani rider sono particolarmente favorevoli alla diffusione delle moto elettriche; è difficile valutare al meglio i dati raccolti da MAG, considerato che non abbiamo informazioni demografiche sulle persone intervistate.