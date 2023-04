Le preoccupazioni maggiori legate al settore delle auto elettriche riguardano l’ansia da ricarica, la conseguente autonomia limitata e il costo per sostituire la batteria di un’auto elettrica. Su quest’ultimo punto abbiamo già pubblicato un approfondimento nei mesi scorsi, ma sono poi così tante le auto in circolazione con una batteria sostituita?

Una ricerca svolta da Recurrent Auto ha preso in esame 15mila vetture a zero emissioni verificando lo stato della batteria; il risultato è pazzesco. Solo 1,5% ha sostituito una batteria per problemi e malfunzionamenti (escludendo eventuali richiami). Tra i modelli più soggetti alla sostituzione troviamo Tesla Model S e Nissan Leaf, due vetture nate intorno al 2010 e pertanto oltre 12 anni fa. In aggiunta, per entrambi i modelli sono stati venduti un numero consistente di esemplari e, sotto questo punto di vista, il numero sorprende ancora di più.

La ricerca evidenzia anche che la sostituzione per usura avviene dopo diversi anni e che il degrado è lento e continuo; insomma, nessuna batteria crolla inspiegabilmente dopo i fatidici 8 anni o 150mila chilometri di garanzia di alcune case.

E coloro che usano solo le fast charge? Al momento Recurrent Auto non offre un database ricco di valori, ma il team sta seguendo il degrado delle batterie di due vetture sottoposte regolarmente a questo genere di ricarica. Solo il tempo sarà in grado di dirci quanto la ricarica veloce incida sulle batterie (in questo specifico test su quelle di Hyundai Ioniq 5 e Ford Mustang Mach-E), ma al momento non sono stati segnalati problemi degni di nota. A giudicare dai dati raccolti sembra che il rischio di spendere migliaia e migliaia di euro per cambiare una batteria sia un problemi molto lontano, a riprova di quanto già confermato dai possessori delle prime Tesla Model S con all’attivo milioni di km.