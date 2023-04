Il configuratore online è stato per anni il metodo preferito per visualizzare l’aspetto delle nuove auto, comprese tutte quelle soluzioni di altissima gamma come Lamborghini e Ferrari. Insomma, giocare con il configuratore è sempre interessante e ci permette di comprendere, grossomodo, come potrebbe essere un’auto configurata in un certo tipo. Ogni costruttore ha il suo e ci sono versioni più o meno sofisticate e vicine alla realtà; un esempio chiaro è fornito da Bentley che offre, ormai da tempo, un configuratore con realtà aumentata.

A questo proposito Lexus si è rivolta all’Intelligenza Artificiale (AI) per migliorare questa esperienza, consentendo ai propri clienti un approccio completamente differente e più vicino alla quotidianeità. Il nuovo sistema del costruttore è super tecnologico e rende tutte le altre soluzioni, salvo alcune, in secondo piano facendole sembrare addirittura di un’altra era. Utilizzando poco più che input di testo, il modello di intelligenza artificiale generativa può creare immagini artistiche e fotorealistiche sfruttando il database offerto da Lexus.

In occasione del New York International Auto Show del 2023, gli ospiti potranno provare questo nuovo configuratore e creare opere d’arte con i nuovi SUV RX 350 e RZ 450e, sottolineando gli sforzi del marchio per utilizzare la tecnologia per interagire meglio con i clienti. In un momento in cui il metaverso si è infiltrato nello spazio automobilistico in modi insoliti, gli ospiti di Lexus potranno persino posizionare il SUV scelto in un’altra galassia o in qualsiasi sfondo possano evocare.

Queste immagini vengono proiettate su uno schermo da 98 pollici e gli ospiti possono quindi inviare via e-mail le loro opere d’arte. Al momento il nuovo configuratore sarà solamente disponibile presso il New York Auto Show dal 7 al 18 aprile e non è difficile pensare che possa arrivare anche sul sito ufficiale nell’arco delle prossime settimane e attrarre nuovi e vecchi clienti anche solo per provare la tecnologia.