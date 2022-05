Sono passati diversi anni dalla presentazione della Mazda Vision Coupé, concept car che anticipava il futuro sportivo del brand nipponico. Nel frattempo, però, i progetti sono ampiamente cambiati e il focus dell’azienda è rappresentato dal potenziamento della gamma SUV con modelli come il recente Mazda CX-60. Per il futuro, l’azienda continuerà ad insistere in questo settore, trascurando le sue ambizioni “sportive”.

In questo momento, Mazda non può pensare alla sua gamma sportiva ma è quasi forzata a concentrarsi sulla sua offerta di SUV. A confermarlo è Joachim Kunz, responsabile dello sviluppo dei prodotti di Mazda Europa. Il manager ha confermato che il trend del mercato e del marchio è chiaro. Ad oggi, che piaccia o meno, sono i SUV a garantire volumi di vendita elevati, in svariati segmenti di mercato.

In questo momento, quindi, per Mazda la priorità è vendere più SUV andando a costruire una gamma completa in ogni segmento del mercato in cui il brand ha potenzialità. Per nuovi modelli sportivi, più o meno collegati alla Mazda Vision Coupé, sarà necessario attendere. Le priorità del brand sono altre e continueranno a seguire le richieste del mercato delle quattro ruote.

In Europa, le scelte di Mazda stanno pagando. Il brand ha chiuso il primo quadrimestre del 2022 con vendite in crescita del +9%. Si tratta di un risultato in netta contro tendenza rispetto a quello registrato dal mercato europeo, in calo del -10% tra gennaio e aprile, rispetto ai dati dello scorso anno.