Il governo democratico del presidente Joe Biden sta portando avanti una forte politica protezionistica legata alla produzione di auto elettriche e plug-in, più nello specifico legata alla provenienza di materie prime e componenti; a partire da oggi, 18 aprile 2023, il Dipartimento del Tesoro degli USA ha pubblicato l’elenco dei veicoli che potranno accedere all’equivalente dei nostri incentivi statali.

Per poter accedere a queste agevolazioni, sancite dall’Inflation Reduction Act, bisognerà acquistare una delle auto riportate nella lista, dalla quale sono stati esclusi diversi modelli di marchi europei, giapponesi, coreani e anche alcuni statunitensi, tra i quali troviamo Volkswagen, BMW, Volvo, Nissan, Hyundai e Rivian.

Il sistema di incentivi creato dal governo Biden consente di accedere a un massimo di 7.500 dollari di incentivi, così suddivisi: la prima metà, 3750 dollari, è messa a disposizione di chi acquista un’auto 100% elettrica o plug-in hybrid che abbia almeno il 40% di materiali critici estratti o processati negli USA o in un paese con accordo di libero scambio, oppure che abbia il 100% di materiali della batteria provenienti da riciclo che avviene in Nord America – quindi è valido anche il Canada. La seconda parte degli incentivi, altri 3750 dollari, è assegnata se almeno il 50% del valore dei componenti della batteria è proveniente o assemblata in nord America.

Joe Biden alla guida di una Jeep Wrangler 4XE

Queste percentuali del 40 e 50% saliranno progressivamente fino a raggiungere l’80% per i materiali critici nel 2027, e il 100% delle componenti nel 2029. Tutto questo ha un ulteriore paletto, cioè quello del prezzo di listino: per SUV e pick-up non si possono superare gli 80.000 dollari, mentre per le berline bisogna restare sotto ai 55.000 dollari.

Tra i modelli che possono accedere al credito massimo di 7500 dollari ci sono Tesla Model 3 Performance e Model Y nelle versioni AWD, LR e Performance, Ford F-150 Lightning, Chevrolet Bolt, Cadillac Lyriq, Lincoln Aviator Grand Touring e altre ancora; nell’elenco delle auto che possono accedere solo a un credito parziale troviamo le Jeep Wrangler e Grand Cherokee in versione plug-in hybrid 4XE, la Ford Mustang Mach-E, la Tesla Model 3 Standard Range e altro ancora. Modelli come Volkswagen ID.4, Rivian R1S e R1T, Nissan Leaf restano completamente fuori dagli incentivi americani.