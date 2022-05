Il Gruppo BMW ha chiuso un primo trimestre positivo con i modelli elettrificati che hanno sostenuto la crescita. Rispetto allo scorso anno, infatti, il passo in avanti registrato dalle vendite di modelli ibridi e di modelli elettrici è evidente. Il Gruppo BMW ha, infatti, sfiorato quota 90 mila ibride vendute nel corso dei primi tre mesi dell’anno con un incremento del +27,7% rispetto ai dati dello scorso anno. Da notare anche un notevole incremento dei risultati per le auto elettriche che salgono a 35 mila unità vendute con un ottimo +150%.

Tra i modelli del Gruppo BMW che hanno fatto registrare i risultati migliori segnaliamo la MINI Cooper SE. L’elettrica di casa MINI ha, infatti, sfiorato quota 9 mila unità vendute registrando un netto passo in avanti rispetto alle quasi 6 mila unità dello scorso anno. Si afferma come un riferimento della gamma anche il BMW iX3 che ha superato quota 11 mila unità vendute. L’azienda ha chiuso il trimestre con 3,3 miliardi di euro di utili, registrando una crescita del +12% e superando le stime degli analisti.

Complessivamente, il Gruppo BMW ha registrato quasi 600 mila unità vendute nel corso del primo trimestre con un calo del -5% rispetto ai dati dello scorso anno. Il calo è principalmente legato al marchio BMW che si ferma a 520 mila unità vendute con un a riduzione del -7,3% su base annua. Da notare però che crescono le vendite della divisione M, in crescita del +3% con un totale di 39 mila unità vendute. Dati positivi anche per MINI. Il brand britannico ha registrato 75 mila unità vendute con un incremento delle vendite del +1.1%. Trimestre positivo anche per Rolls-Royce che ha distribuito 1.624 unità su scala globale con un miglioramento del +17,7% delle vendite.